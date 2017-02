Ajax boekt degelijke uitoverwinning op Roda JC

Ajax heeft zondag een saaie maar belangrijke 2-0 overwinning geboekt bij Roda JC. De Amsterdammers staan nu twee punten achter koploper Feyenoord, dat later op zondag een uitwedstrijd speelt tegen FC Twente.

In aanloop naar het duel tussen de nummer zeventien en nummer twee was het de vraag welke nieuwelingen de thuisclub aan het publiek zou presenteren. Roda trok negen spelers aan in de voorbije transferwindow, om met onmiddellijke ingang beter te presteren dan in het halve seizoen voor de winterstop. “Maar ze krijgen echt niet allemaal een basisplaats”, had directeur Wim Collard er meteen bij gezegd. Enkel Mohamed El Makrini deed van begin af aan mee. Voor de anderen was nog geen plek in het elftal dat vorige week zo sterk speelde tegen Excelsior (4-0 winst).

De man die de komst van bijna een heel elftal mogelijk maakte, de onlangs naar voren getreden geldschieter Aleksei Korotaev uit Zwitserland, trok veel bekijks. Niet alleen op de tribune, maar ook buiten, waar de nieuwe deelaandeelhouder er een kwartier over deed om de afstand tussen zijn taxi en de hoofdingang te overbruggen. Normale tijdsduur: dertig seconden. Minzaam lachte hij naar fans die hem in levende lijve wilde zien. De brenger van geluk?

Weinig spektakel

De wedstrijd die hij zag bood geen garantie voor zijn wensen in de toekomst. De club die over vijf jaar Champions League moet spelen, is in huidige vorm niet opgewassen tegen een topclub als Ajax.

Met jongeling Justin Kluivert in de basis en zijn vader als toeschouwer op de tribune legde Ajax echter een weinig spectaculaire eerste helft op de mat. Roda trok een muur op en Ajax kon daar maar mondjesmaat doorheen breken. Schoten van onder meer Kasper Dolberg en Amin Younes leverden geen doelpunt op.

In de tweede helft gingen beide teams iets voortvarender van start, met kansen voor Ajacied Hakim Ziyech (over) en Roda-speler Mitchel Paulissen (zijnet). In de 53ste minuut was het Ajax-aanvoerder Davy Klaassen die met een hard schot in de linkerbenedenhoek de ban brak: 1-0.

Vervolgens leek Younes een kwartier voor tijd eindelijk zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen te maken, maar zijn mooie trap belandde op de lat. In blessuretijd maakte de Duitser zijn gemiste kans, randje buitenspel, goed: 2-0.