Kame en Herr Seele

Hun illustratie Trump Administration is geïnspireerd op het paneel De Madonna met kanunnik Joris van der Paele, van Jan van Eyck, een van de vertegenwoordigers van de Vlaamse primitieven. In de rol van kanunnik zien we Donald Trump – nu al dreigend met een nucleaire aanval. Rechts van hem staat zijn adviseur Steve Bannon, links woordvoerder Sean Spicer. Op de troon zit de Madonna met haar kindje Jezus; de papegaai kan verwijzen naar trouw en liefde, maar ook naar de onnozelheid der mensen.