Zilveren Camera voor Cigdem Yuksel

Met een fotoserie over kinderarbeid door Syrische vluchtelingen in Turkije, die ze afgelopen mei publiceerde in de Volkskrant, heeft fotograaf Cigdem Yuksel zaterdagavond de Canon Zilveren Camera 2016 gewonnen.

De serie, winnaar in de categorie Nieuws Internationaal Serie, gaat over kinderen tussen de 7 en 14 jaar die in de textiel- en schoenenindustrie in de Oost-Turkse stad Gaziantep aan het werk zijn. “‘Het was een schok om ‘s ochtends vroeg de fabriek in te gaan en al die kinderen te zien. Maar daarna ging ik wel aan het werk”, aldus Yuksel die de prijs in ontvangst nam van presentator Humberto Tan.

Juryvoorzitter Marc Prüst noemt de serie “pijnlijk mooi en triest tegelijkertijd”.

“Er is duidelijk goed over nagedacht: Cigdem heeft haar onderwerp consistent gefotografeerd, dat maakt het visueel sterk. Het zijn elf beelden die elf keer raken.”

De keuze valt dit jaar daarmee opnieuw op een buitenlands onderwerp – vorig jaar won oorlogsfotograaf Eddy van Wessel met een fotoserie over de strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat in Irak en Syrië – maar niet op een hard nieuwsbeeld.

Toch raakt de serie van Yuksel aan veel actuele nieuwskwesties. “Het gaat over de vluchtelingencrisis, de gevolgen daarvan voor de opvang in de regio en het raakt aan de problematiek van de kledingindustrie waar nog steeds misbruik wordt gemaakt van jonge arbeidskrachten,” aldus Prüst.

De foto’s van Yuksel doen ons nadenken over onze eigen verantwoordelijkheden in een mondiale wereld, meent Evelien Kunst, dit jaar voorzitter van de categorie Nieuws Internationaal. “Het is een kwetsbaar onderwerp dat Cigdem Yuksel met waardigheid heeft gefotografeerd. Aan de belichting en de houding van de kinderen valt af te lezen dat ze telkens ruim de tijd heeft genomen. Deze kinderen maken een emotie los waardoor je je ogen niet meer kunt sluiten voor het vluchtelingenprobleem.”

Cigdem Yuksel Cigdem Yuksel

Gevarieerd aanbod

De vluchteling was al een belangrijk onderwerp bij de inzendingen vorig jaar, dit jaar was het aanbod een stuk gevarieerder: foto’s van de slag om Mosul, de terreuraanslag in Berlijn maar ook de aardbevingen in Groningen en de hype rond Pokémon Go. Wel viel het Kunst op dat een aantal belangrijke buitenlandse onderwerpen nauwelijks waren ingezonden, zoals de verkiezingen in de VS en de aanslagen in Nice en Orlando.

Ook waren niet alle ingezonden fotoseries even sterk. “Fotografen hebben de neiging voor een serie zoveel mogelijk beeld in te sturen, daardoor zijn ze niet streng met hun selectie. Zo’n serie wordt dan afgewezen, dat is een gemiste kans, want vaak zitten er wel sterke, enkele beelden tussen die kans maken op een prijs.”

Bekijk onze fotoserie met alle winnaars van de Zilveren Camera 2016

Sterke fotoseries

Toch vielen dit jaar juist ook sterke fotoseries in de prijzen, zoals de beelden van gewonde Nederlandse veteranen van Dennis van Lingen (Documentair Nationaal Series), de serie van NRC-fotograaf David van Dam, op pad met staatssecretaris Martijn van Dam (Politiek Series), en de serie Crossing Europe van Poike Stomps (Documentair Internationaal Series).

NRC-fotograaf Olivier Middendorp ontving een eerste prijs voor zijn enkele foto over de hertenplaag in Zandvoort (Nieuws Regio), freelance-fotograaf Dingena Mol won met een foto van een muziekles op school met operazangeres Tania Kross en ANP-fotograaf Lex van Lieshout met een foto van koning Willem-Alexander in de Amsterdamse metro. De prijs voor de vernieuwende fotojournalistiek ging naar Ruben Terlou voor zijn project Langs de oevers van de Yangtze.

Opvallend was dat het werk van Jeroen Oerlemans, de fotograaf die in oktober vorig jaar in Libië werd doodgeschoten en van wie foto’s van zijn laatste reportage waren ingezonden voor de wedstrijd, niet was genomineerd. Naast de expositie van de Zilveren Camera is er wel een speciale tentoonstelling, gewijd aan Oerlemans, te zien in Museum Hilversum.

De tentoonstelling van de winnende foto’s van de Canon Zilveren Camera 2016 is tot en met 12 maart te zien in Museum Hilversum.