VN schrappen Afghaanse ex-strijder Hekmatyar van sanctielijst

De Verenigde Naties (VN) hebben de voormalige Afghaanse strijder Gulbuddin Hekmatyar (69) van hun sanctielijst gehaald. Dat meldt de Veiligheidsraad in een verklaring van vrijdag. Hekmatyar stond op de lijst vanwege banden met terreurgroepen IS en Al-Qaeda.

Volgens persbureau Reuters heeft Afghanistan gevraagd om Hekmatyar van de sanctielijst te schrappen. In september sloot de regering een overeenkomst met de strijder en zijn gewapende jihadistische groepering Hezb-i-Islami. Als onderdeel van de deal zou Afghanistan lobbyen voor het schrappen van de sancties tegen Hekmatyar.

Hezb-i-Islami was vooral actief in de burgeroorlog in de jaren ’90, waarna Hekmatyar een paar jaar premier was. Uiteindelijk werd hij door de Taliban verdreven. De laatste jaren stelde zijn strijdgroep een stuk minder voor, maar het akkoord zou ook bedoeld zijn geweest om aan de Taliban te laten zien dat er met de regering gepraat kan worden.

Mensenrechtengroepen

Er kwam veel kritiek op de deal van mensenrechtengroepen, die het er niet mee eens waren dat Hekmatyar en zijn strijders vrijuit gingen en mogelijk zelfs weer politieke functies zouden kunnen betrekken.

Nu de internationale sancties tegen hem zijn opgeheven kan Hekmatyar vrij reizen en heeft hij weer toegang tot zijn bankrekeningen. Vermoed wordt dat hij terugkeert naar Kabul vanuit de Pakistaans-Afghaanse grensregio.