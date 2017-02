Sinds woensdag 3.000 bootvluchtelingen opgepikt

Hulporganisaties hebben zaterdag 400 migranten van hun boten voor de kust van Libië gehaald. Dat meldt persbureau AFP op basis van de Libische kustwacht. Vrijdag werden al 1.300 bootvluchtelingen opgepikt en woensdag haalden reddingsorganisaties ook 1.300 migranten van de Middellandse Zee.

Het Kanaal van Sicilië is sinds het vluchtelingenakkoord tussen Turkije en de EU de belangrijkste migrantenroute naar Europa.

In de tussentijd kwamen de leiders van de EU-landen vrijdag bijeen op Malta, tot en met 30 juni voorzitter van de Raad van Europa. Ze spraken in de Verklaring van Malta onder meer af om het aantal vluchtelingen uit Libië af te remmen. De EU-landen willen nauwer gaan samenwerken met Libië en de daar omliggende landen. De Libische kustwacht zal worden getraind en mensensmokkelaars moeten worden bestreden. Ook is de 200 miljoen euro bedoeld voor migratieprojecten in Libië.

Van de 181.000 migranten die in 2016 in Italië aankwamen, reisde 90 procent via Libië. Maar afspraken maken met een land zonder centraal gezag is moeilijk. Mensenrechtenorganisaties hebben al langere tijd kritiek op de EU-plannen, die waarschuwen voor de slechte leefomstandigheden in Libië voor vluchtelingen.

Hoewel afgelopen jaar drie keer minder migranten naar Europa kwamen dan een jaar eerder, zijn de omstandigheden in de kampen en onderweg slecht. Zo werd begin deze maand vluchtelingenkampen op Lesbos verwoest door hagel- en sneeuwstormen.

Nu zijn er velen ziek. NRC-redacteur Maral Noshad Sharifi was op Lesbos en zag hoe bar de omstandigheden en beperkt de middelen zijn. In minder dan twee weken tijd zijn er drie doden gevallen in kamp Moria; een Pakistaan van 20, een Egyptenaar van 21 en een Syriër van 46 jaar.

Volgens cijfers van het Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn in de maand januari bijna 6.000 migranten naar Europa gekomen, bijna allemaal over zee. In die maand zijn ook ruim 250 migranten overleden of vermist geraakt op zee.

In 2016 zijn in totaal 387.739 migranten naar Europa gereisd (in 2015 meer dan 1 miljoen). Ruim 5.000 zijn in 2016 op zee overleden of vermist geraakt.