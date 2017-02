‘Russen probeerden Nederlandse ministeries te hacken’

Russische hackers hebben geprobeerd binnen te dringen in computers van Nederlandse ministeries. De hackers zijn afkomstig van dezelfde groepen als die achter de hacks van de Democratische Partij in de Verenigde Staten zaten. Dat schrijft de Volkskrant op basis van gesprekken met experts. Het is de hackers zover bekend niet gelukt gevoelige informatie te bemachtigen.

Welke ministeries zijn aangevallen blijft onduidelijk, maar het gaat in ieder geval om het ministerie van Algemene Zaken. De hackpogingen hebben de afgelopen zes maanden plaatsgevonden.

De hackgroepen zijn APT28 en APT29 (advanced persistent threat), in de Verenigde Staten ook bekend onder ‘Fancy Bear’ en ‘Cozy Bear’.

Volgens CrowdStrike, het beveiligingsbedrijf dat de hack van de Democratische Partij onderzocht, schuilt achter hackersgroep APT28 de militaire inlichtingendienst GROe, en is ATP29 een hackersgroep van de FSB, de Russische veiligheidsdienst.

Russische hackers eerder in beeld

AIVD-hoofd Rob Bertholee noemde donderdag in EenVandaag expliciet Rusland als cyberdreiging. Ook minister Ronald Plasterk maakte deze week duidelijk dat zijn beslissing om de stembiljetten op 15 maart volledig met de hand te tellen, uit angst voor de Russen als mogelijke hackers was.

Volgens de Volkskrant waren de Russen bij AZ specifiek uit op “stukken uit de ministerraad”. Ze zouden inloggegevens van overheidspersoneel hebben willen achterhalen door phishingmails te versturen en valse websites op te zetten waarop de ambtenaren konden inloggen.

ATP28 en ATP29 hebben in meerdere landen in Europa geprobeerd toe te slaan. Bekende doelwitten zijn de Franse omroep TV5Monde, de Duitse politieke partij CDU, de NAVO, de OVSE en de Poolse overheid. APT29 zou ook de e-mailaccounts van medewerkers van de Noorse geheime dienst PST hebben geprobeerd te hacken, maakte de dienst vrijdag bekend.