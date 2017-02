Roemeense regering trekt omstreden corruptiewet in

De Roemeense regering trekt de omstreden wetswijziging in die ambtsmisbruik met een financiële schade van minder dan 44.000 euro niet langer zou bestraffen. Dat maakte premier Sorin Grindeanu zaterdagavond live op televisie bekend, meldt persbureau Reuters.

Sinds vorige week zondag gingen in Roemenië honderdduizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de nieuwe wet. De nieuwe wet dreigde volgens demonstranten de strijd die Roemeense aanklagers tegen de wijdverbreide corruptie voeren te hinderen. Woensdagavond demonstreerden naar schatting 250.000 mensen tegen de wetswijziging, waarmee de demonstratie de grootste was sinds de val van het communisme in 1989. Ook zaterdag waren er weer protesten, dit keer van naar schatting 140.000 mensen.

Corruptie

In een live uitgezonden speech maakte Grindeanu zaterdag bekend dat zondag een speciaal overleg wordt ingelast om de nieuwe wet terug te trekken. Grindeanu benadrukte dat hij niet wilde dat de wetswijziging het land zou verdelen. Donderdag diende de Roemeense president Klaus Iohannis vanwege de wet een aanklacht in bij het constitutionele hof tegen de regering.

In Roemenië wordt een taaie strijd geleverd met corruptie, die vaak wordt tegengewerkt door overheidsingrijpen. Toen Roemenië zich in 2007 bij de Europese Unie aansloot, riep de Europese Commissie een bijzonder toezichtsmechanisme in het leven dat in het land voor justitiële hervormingen en corruptiebestrijding moest gaan zorgen. Afgelopen woensdag toonde de Commissie zich al uitermate kritisch over de op handen zijnde wetswijziging. Voorzitter Jean-Claude Juncker en zijn vicevoorzitter Frans Timmermans stelden in een gezamenlijke reactie nogmaals dat “de strijd tegen corruptie bevorderd moet worden en niet ongedaan gemaakt”.