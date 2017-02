NEC onderuit tegen Go Ahead Eagles

NEC is zaterdagavond thuis in De Goffert lelijk onderuit gegaan. De Nijmeegse ploeg verloor met 1-2 van Go Ahead Eagles, dat al enige tijd onderaan de eredivisie bungelt.

Go Ahead kwam op voorsprong door een doelpunt van Elvis Manu in de elfde minuut. Manu wist door de Nijmeegse verdediging te slalommen en de bal in de hoek te schieten. Dertien minuten later maakte aanvaller Jarchinio Antonia reeds de 0-2.

NEC probeerde de hele wedstrijd nog met man en macht terug te komen, maar slaagde er nauwelijks in door de verdediging van het Deventerse elftal te komen. Zelfs nadat doelpuntenmaker Manu in de 62e minuut met een rode kaart van het veld af werd gestuurd, wist NEC de vele kansen niet te benutten. Manu kreeg tweemaal geel voor onsportief spel: het wegtrappen van de bal en een schwalbe. Pas diep in de blessuretijd lukte het Jay-Roy Grot de nul voor NEC van het bord te spelen.

De laatste uitzege van de Eagles in de eredivisie was vóór zaterdagavond al bijna twee jaar geleden, toen de ploeg op 19 april 2015 met 0-1 won van Feyenoord. Dankzij de overwinning van zaterdagavond staat Go Ahead nu qua puntenaantal gelijk met de nummer zeventien uit de eredivisie, Roda JC, dat wel een beter doelsaldo heeft. De ploeg uit Kerkrade moet morgen nog in actie komen tegen Ajax.