Iran voert opnieuw rakettesten uit

Tijdens militaire oefeningen van het Iraanse leger zullen zaterdag raketten worden gebruikt. Dat maakte de Revolutionaire Garde, het elitekorps van Iran, zaterdag op zijn site Sepahnews bekend, meldt persbureau AFP. Het bericht is opvallend, omdat afgelopen week Iran al de groeiende spanningen met de Verenigde Staten verder op scherp zette met een rakettest.

De oefeningen zijn bedoeld om “ons ten volle voor te bereiden op bedreigingen”, aldus de Revolutionaire Garde. Tijdens de oefeningen zullen radarsystemen, “lokaal geproduceerde” raketten en commandoposten getest worden. Sepahnews noemt de inzet van afweersystemen met een kort bereik (75 kilometer).

Test met ballistische raket

De locatie van de oefeningen bevindt zich in de noordoostelijke provincie Semnan. Dit was ook de plek waar afgelopen zondag Iran een raketproef uitvoerde.

Daarover ontstond internationale verontwaardiging. Volgens Amerikaanse functionarissen werd die test uitgevoerd met een ballistische raket, die op ongeveer 1.000 kilometer buiten de dampkring ontplofte. Onderdeel van de nucleaire deal tussen zes wereldmachten en Iran in juli 2015 is dat Iran wordt “opgeroepen” geen activiteiten te ontplooien met raketten die nucleaire lading kunnen dragen.

Schending van het akkoord?

Of Iran het nucleair akkoord heeft geschonden is niet zeker. Iran vindt van niet, de nieuwe Amerikaanse ambassadrice van de VN Nikki Haley wel, zei zij na een spoedberaad van de VN-Veiligheidsraad dinsdag.

De woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer noemde de rakettest geen schending van het nucleaire akkoord, maar vond het wel glashelder dat het “de geest” van het akkoord had geschonden.

Wel legde president Donald Trump vrijdag 25 nieuwe sancties op aan individuele personen en organisaties als reactie. Dat zou slechts “de eerste stap” zijn. Iran kondigde direct vergelijkbare sancties aan voor de VS.

Het Witte Huis zei in het vervolg “de ogen niet te sluiten” voor de provocaties van Iran. Trump heeft er afgelopen maanden geen geheim van gemaakt in de toekomst harder op te treden tegen Iran. Daardoor zijn spanningen tussen de VS en Iran opgelopen.