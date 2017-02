Inreisverbod VS nu officieel opgeschort

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag in een verklaring laten weten dat de annulering van visa van mensen afkomstig uit zeven moslimlanden ongedaan is gemaakt, meldt persbureau AP. Het inreisverbod zoals president Donald Trump dat vorige week vrijdag in een presidentieel decreet afkondigde, is daarmee nu officieel geschorst.

Als gevolg van het inreisverbod waren volgens het ministerie vorige week de visa van 60.000 mensen geblokkeerd. Die blokkade is zaterdag echter opgeheven. Reizigers uit de landen die eerder geweerd werden die in het bezit zijn van een geldig visum mogen de Verenigde Staten weer in, aldus het ministerie.

Uitspraak

In de nacht van vrijdag op zaterdag bepaalde een federale rechter in de Amerikaanse staat Washington dat het inreisverbod opgeschort moet worden, omdat de maatregel in strijd zou zijn met de grondwet. De zaak tegen tegen het inreisverbod voor zeven overwegend islamitische landen was aangespannen door de procureur-generaal, Bob Ferguson van de staat Washington en de staat Minnesota. Beide staten claimden schade te lijden door het inreisverbod, bijvoorbeeld omdat universiteiten minder studenten binnenkrijgen en bedrijven economische schade oplopen.

Verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, besloten in reactie op de uitspraak weer mensen uit de betreffende landen mee te nemen richting de VS. Zaterdagmiddag liet het Amerikaanse ministerie van Nationale Veiligheid in een verklaring weten dat de controle van reizigers uit de betreffende landen genormaliseerd is. Een woordvoerder benadrukte verder dat het vonnis door het ministerie van Justitie nog altijd zo snel mogelijk aangevochten gaat worden.

Vrijdagnacht ontkende het Witte Huis in een reactie op de beslissing van de rechter dat het inreisverbod strijdig zou zijn met de grondwet. Ook kondigde woordvoerder Sean Spicer toen al aan dat het vonnis aangevochten zal worden. President Trump zelf reageerde zaterdagmiddag Nederlandse tijd op Twitter op het besluit van de rechter. Hij spreekt van “de mening van een zogenaamde rechter, die in feite de rechtshandhaving van ons land afneemt”.

Decreet

Met een ‘executive order’ sloot Trump vorige week vrijdag gedurende 120 dagen de grenzen voor vluchtelingen in het algemeen, en voor onbepaalde tijd de grenzen voor vluchtelingen uit Syrië. Daarnaast bepaalde hij dat immigranten uit Irak, Iran, Syrië, Soedan, Somalië, Jemen en Libië de VS gedurende drie maanden niet meer in zouden mogen, zelfs als hen reeds een visum was verleend.

Het plotselinge inreisverbod zorgde op luchthavens over de hele wereld voor chaos en verwarring. Aanvankelijk was onduidelijk of ook mensen met een greencard, een permanente verblijfsvergunning, de toegang tot de VS werd ontzegd. Ook was de status onduidelijk voor mensen met geldige visa en een dubbele nationaliteit. Die laatste groep werd later wel weer de VS ingelaten. Het verbod kon wereldwijd op afkeurende reacties rekenen van regeringsleiders, waaronder Nederland, en leidde tot felle demonstraties.