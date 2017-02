Met een fotoserie over Syrische kinderarbeid in Turkije, die ze afgelopen mei publiceerde in de Volkskrant, heeft fotograaf Cigdem Yuksel zaterdagavond de Canon Zilveren Camera 2016 gewonnen. Twee NRC-fotografen vielen ook in de prijzen: Olivier Middendorp met een foto uit de serie damherten en David van Dam met zijn serie Van Dam op pad . Hieronder zetten we alle winnaars per categorie op een rij.