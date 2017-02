De aanslag die nooit plaatsvond, maar wel trending werd

Dit keer waren het geen “alternative facts“, volgens Trumps adviseur Kellyanne Conway. Ze maakte afgelopen week echt een fout, toen ze het had over de “Bowling Green massacre“, waar de media het nooit over gehad zouden hebben. Ze noemde de gebeurtenis als rechtvaardiging voor het inreisverbod uit zeven landen dat Trump niet veel dagen eerder had ingesteld.

Al snel gaf ze het zelf echter toe op haar Twitter-account: die moordpartij had nooit plaatsgevonden. Dit was een foutje geweest, ze zou bedoeld hebben: twee Irakezen werden in het stadje opgepakt omdat ze geld en wapens zouden hebben gestuurd naar een groepering die in Irak tegen de Amerikanen vocht.

Maar het was al te laat (alhoewel Conway probeerde de media de schuld te geven). Bowling Green was onmiddellijk na de uitspraken al trending topic op Twitter (wat sommigen enige tijd deed vermoeden dat de fout geen fout was, maar een truc van Conway om de aandacht te trekken). Veel mensen konden het niet laten om grappen te maken over de fictieve aanslag.

Het leverde Conway uiteindelijk zelfs nog een twitterdiscussie op met de dochter van Hillary Clinton, Chelsea Clinton:

Protest

Sommigen vonden Twitter niet genoeg en trokken zelfs naar de straten. In New York organiseerde een (kleine) groep bedreven satirici een herdenking in het Bowling Green-park in de stad - inclusief borden met leuzen als “Never remember, never forget!”.

En vrijdag bleek dat zelfs de gerespecteerde krant de Washington Post het niet kon laten om op zijn minst even de spot te drijven met de opmerkingen. Een verslaggever trok naar Bowling Green en interviewde de inwoners van het stadje over wat ze zich herinneren van de dag van de aanslag. Het resultaat is een behoorlijk sarcastisch filmpje. Zo zegt de hoofdredacteur van de Bowling Green Daily News dat hij waarschijnlijk te druk was met het Iraakse duo, waardoor hij de moordpartij heeft gemist. “En ik dacht nog wel dat ik zo goed ingevoerd was in de lokale gemeenschap”.

Toch zou de Washington Post de Washington Post niet zijn als de video niet ook een serieuze inslag had. Aan het einde is het sarcasme verdwenen en wordt meer ingegaan op de impact van de opmerking - zowel voor het stadje (“beledigd”) als voor het bredere debat. Want, zoals een historicus uitlegt in de video: de “massacre” mag dan niet plaats hebben gevonden, de suggestie van de term is behoorlijk sterk.