OM: Zeven zaken opgelost dankzij DNA-inhaalactie

Doordat het Openbaar Ministerie (OM) alsnog DNA-materiaal heeft verzameld in strafzaken waar dat eerder niet was gebeurd, kunnen waarschijnlijk zeven ernstige misdrijven worden opgelost. Dat zei hoofdofficier van justitie Theo Hofstee in het radioprogramma De Ochtend op NPO Radio 1.

Sinds 2010 hebben de opsporingsinstanties in 2.993 zaken verzuimd DNA af te nemen. Inmiddels is dat in 82 procent van de gevallen alsnog gebeurd. Dat heeft volgens Hofstee 109 nieuwe DNA-matches opgeleverd. In vijftien van die zaken gaat het om zware delicten als moord, doodslag of een zedenmisdrijf.

Aanhoudingen

De matches hebben volgens Hofstee geleid tot aanhoudingen. Drie zedendelinquenten zijn berecht of moeten binnenkort voorkomen. Het OM heeft ook in drie doodslagzaken nieuwe verdachten op het oog. Niet in alle vijftien zaken zijn overigens mensen opgepakt die eerder buiten beeld waren bij de politie, benadrukt de hoofdofficier. In vier van de vijftien gevallen was de dader al bekend. In andere zaken was er niet genoeg bewijs, of zat de verdacht al vast in het buitenland.

De reden dat het OM de achterstallige DNA-verzameling nu inloopt, zijn de fouten in de zaak rondom Bart van U., de moordenaar van ex-minister Els Borst. Voor hij dat misdrijf pleegde, kwam Van U. al in aanraking met justitie. Toen werd zijn DNA niet afgenomen, waardoor Van U. pas aan de moord op Borst kon worden gelinkt nadat hij begin 2015 ook zijn zus had omgebracht.

Personen die dankzij de DNA-inhaalactie in beeld zijn gekomen, hebben geen misdrijven gepleegd die voorkomen hadden kunnen worden als hun erfelijk materiaal eerder was verzameld, zegt hoofdofficier Hofstee. “Tot op heden hebben we geen dubbele hit gehad zoals bij Bart van U.”