VS en Zuid-Korea akkoord over plaatsing raketschild

De Verenigde Staten gaan nog dit jaar een raketafweersysteem plaatsen in Zuid-Korea tegen de dreiging van Noord-Korea. Dat hebben de ministers van Defensie van beide landen op vrijdag besloten, zo meldt persbureau Reuters.

In een verklaring stelt het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie:

“De twee landen zijn akkoord gegaan over de plaatsing en de uitvoering van het Therminal High Altitude Area Defense (THAAT) system in dit jaar zoals was gepland. Dit is een verdedigingssysteem tegen de raketdreiging van Noord-Korea”.