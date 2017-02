Vitesse klopt ADO en stijgt naar vijfde plaats

In de Eredivisie heeft Vitesse vrijdagavond ADO Den Haag verslagen. De Arnhemmers waren in het Kyocera Station met 0-2 te sterk voor de thuisploeg. Vitesse stijgt dankzij de overwinning naar de vijfde plek op de ranglijst. De club heeft wel één wedstrijd meer gespeeld dan de concurrentie, die zaterdag en zondag in actie komt.

Vitesse, dat zijn negende overwinning van het seizoen behaalde, had weinig problemen met ADO. De ploeg kwam in de 29ste minuut op voorsprong dankzij een schot van buitenspeler Adnane Tighadouini. Amper twee minuten later verdubbelde Ricky van Wolfswinkel de score. Later was Kelvin Leerdam nog dicht bij de 0-3, toen ADO-keeper Ernestas Setkus redding bracht op zijn kopbal.

Drie uit vier

Voor Vitesse is het de derde overwinning in vier competitiewedstrijden sinds de winterstop. Vorige week donderdag kegelde de club uit Arnhem bovendien titelhouder Feyenoord uit het toernooi om de KNVB-beker. ADO verloor in 2017 al zijn Eredivisie-wedstrijden. De ploeg bezet de zestiende plaats in de tussenstand.

Koploper Feyenoord gaat zondag op bezoek bij FC Twente. De Rotterdammers verdedigen daar een voorsprong van vijf punten op nummer twee Ajax, dat op dezelfde dag uit speelt tegen Roda JC. Nummer drie PSV neemt het zaterdag in Alkmaar op tegen AZ.