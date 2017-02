Calorieën wegspringen in het trampolinepaleis

In een oude afgelegen tennishal aan de rand van Rotterdam zit indoor trampolinepark Jump XL. Veel jongetjes van rond de 10, 11 jaar springen op zondagmiddag als stuiterballen rond op partymuziek met een stevige beat. Lenige turnmeisjes doen onder luid gegil en geschreeuw driedubbele radslagen en springen van verhogingen in een grote bak vol zwart-rode schuimkussentjes.

TL-buizen gecombineerd met knipperende discolampen, laserlichten, graffiti op zwartgeverfde bakstenen muren en gevlochten ijzeren hekken geven een wat koude, industriële uitstraling aan de hal. Het thema van Jump XL Rotterdam is ‘de haven van Rotterdam’.

De rage van overdekte trampolineparken is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Er zijn nu zo’n 40 hallen, en er zijn 12 nieuwe in de planning voor 2017. Ze zijn vaak gevestigd in oude fabrieks- of sporthallen: hoge plafonds zijn een vereiste.

Op zich is het niet moeilijk, maar een beetje conditie en sterke spieren zijn wel handig , zeker als je wat ouder bent

Ook de wat oudere generatie heeft de trampolines ontdekt. Mariette Holster (29) is samen met 3 anderen van eind twintig, begin dertig in hippe strakke sportpakjes aan het springen bij Jump XL. Holster: „Het is heel leuk maar trucjes zoals salto’s zijn best eng om te doen, je hebt op deze leeftijd veel meer angst. Je denkt meer na over wat er kan gebeuren. Als je jong bent, ben je daar totaal niet mee bezig.”

Het is de tweede keer voor Holster en haar vrienden: „Het is gezellig en goed voor je conditie. Op zich is het niet moeilijk, maar een beetje conditie en sterke spieren zijn wel handig , zeker als je wat ouder bent.”

De vorige keer leverde het Holster twee dagen spierpijn op. „Vanochtend zeiden we nog tegen elkaar dat het nog wel onwennig voelt. Eerder gingen we tot laat op stap op zaterdag met de nodige drankjes en zondag fijn uitslapen. Hoe anders is het nu: vrijwillig op zondag om 11 uur naar de trampolinebaan in onze sportieve outfits.”

Voor vader Vincent Turner (49) is het een perfect uitje voor zijn twee drukke zoontjes (14 en 10) die gek zijn op ‘freerunnen’: een acrobatieke vorm van gymnastiek. Turner: „Het is een gecontroleerde manier voor ze om helemaal los te gaan, ze kunnen hun energie kwijt hier, ze ontwikkelen hun motoriek en er is goed toezicht.”

Het is best koud in de hal van Jump XL. De meeste mensen zitten met hun jas aan, veel warmer dan 18 graden wordt het niet. Volgens de eigenaar omdat het anders te warm wordt voor de springers. Turner – in dikke winterjas met bontkraag – gaat ten minste een keer per maand met z’n zoontjes naar een trampolinehal. Hij vertelt dat het in deze hal juist ‘relatief warm en comfortabel is’ vergeleken met andere plekken.

Ninjacircuit

Per springer betaal je afhankelijk van de grootte van de hal zo’n 7 tot 13 euro per uur. Bij Jump XL geeft een digitale klok precies aan hoeveel tijd er nog resteert. Aan het eind van elk uur klinkt er een signaal en staat een nieuwe lading springers klaar. Na een korte veiligheidsinstructie stormen ze de trampolines, inclusief ninjacircuit, klimwand en dodgeball court op.

Voor moeder Desiree Dorenbos die met een kinderfeestje bij trampolinepark Bounz in Amsterdam is, is het vooral een ontspannen feestje: „Het is altijd droog omdat het binnen is, geen gedoe met aan- en uitkleden en ze houden zichzelf mooi bezig.”

Naast de vrije springuren worden bij meeste hallen speciale work-outs aangeboden, bedoeld voor mensen tussen de 20 en 40 die willen afvallen: wie een uur non-stop intensief springt, raakt zo’n 450 calorieën kwijt. Ook zijn er discoavonden: dan gaan de TL-buizen uit en het volume van de partymuziek omhoog, gericht op tieners die liever niet tussen de jonkies springen.

Safira Sardha (38) loopt in haar eentje rond bij Jump XL. Ze had geen zin meer in „geforceerde bewegingen bij de sportschool” en komt om „op een plezierige manier af te vallen”. Sardha heeft al wel eens eerder gesprongen maar is er tot nu toe nog niet veel kilo’s mee kwijtgeraakt. „Maar wie weet komt dat als ik wat vaker kom”, zegt ze.

Bij de meeste hallen lopen springinstructeurs of ‘jumpmasters’ rond. Vaak leerlingen van een sportopleiding, die op verzoek trucjes voordoen en in de gaten houden of er geen ongelukken gebeuren.

Niet dat dit veel voorkomt. Pieter Landman van Bounz: „Af en toe verzwikt er iemand zijn enkel, maar gebroken armen en benen komen sporadisch voor.” Wel moet bij Jump XL een aansprakelijkheidsformulier worden ondertekend.

Uitgeput zit Reco Taskin (24) even aan de zijkant van de trampolines. Hij is met twee anderen een uurtje aan het springen en het zweet staat op z’n voorhoofd. Het is niet zo moeilijk volgens Taskin, wel „behoorlijk intensief”. Taskin: „Ik zag het voorbijkomen op Facebook en ik dacht: oh dat is leuk om te proberen met wat vrienden. En het is natuurlijk goed voor zijn lijn”, zegt Taskin grinnikend, wijzend op een van zijn vrienden.