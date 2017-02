Scheveningen wil vestiging Legoland aantrekken

Op de Scheveningse boulevard moet de eerste Nederlandse vestiging komen van Legoland. Dat maakte het Haagse college van burgemeesters en wethouders vrijdagmiddag bekend. De gemeenteraad stemt in het voorjaar over het plan maar laat weten enthousiast te zijn, zo meldt Omroep West.

Merlin Entertainments, het bedrijf achter Legoland, wil een indoorvestiging van Legoland Discovery Centre bouwen naast het Kurhaus op de plek van het huidige Vitalizee. De attractie is gericht op kinderen van 2 tot 12 jaar waar zij zelf kunnen bouwen, maar ook andere attracties kunnen bezoeken. De vestiging moet jaarlijks rond de 350.000 bezoekers trekken, wat betekent 7 tot 10 miljoen euro extra omzet en 45 tot 65 extra banen, zo tekende Omroep West op uit de mond van wethouder Karsten Klein (CDA, Stedelijke Econonmie).

Merlin is tevens eigenaar van het zeeaquarium Sea Life wat ook op de Scheveningse boulevard gevestigd is. Vier jaar geleden waren de ambities er al om een vestiging van een Legolandpark te openen in de badplaats, maar uiteindelijk week Merlin uit naar Japan. Dat had te maken met “het sleetse karakter van Scheveningen toentertijd”, aldus wethouder Boudewijn Revis (VVD, buitenruimte). Nu noemt de Haagse wethouder een nieuwe eventuele komst “fantastisch” voor Scheveningen:

“Dit biedt kansen voor ondernemers van het Zwarte Pad tot in de Haven om al die extra bezoekers verder Scheveningen te laten ontdekken. Daarnaast biedt de herontwikkeling van het lelijke gebouw dat er nu staat de mogelijkheid om de buitenruimte mooier te maken. Daar vaart iedereen wel bij.”

Het is de bedoeling dat de overdekte vestiging van Legoland in een nog nieuw te bouwen vestiging komt. Wanneer de gemeenteraad goedkeuring geeft voor de plannen van Legoland op de Scheveningse boulevard, wordt in oktober gestart met de bouwwerkzaamheden en moeten in het voorjaar van 2019 de deuren opengaan voor bezoekers.