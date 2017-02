Jongerenapp Snapchat naar de beurs als SNAP

De onder jongeren zeer populaire app Snapchat heeft de papieren ingeleverd voor een beursgang. Met de beursgang wil het bedrijf, dat onder de naam SNAP zal worden verhandeld op de beurs van New York (NYSE), drie miljard dollar ophalen. Dat meldt de Amerikaanse website Techcrunch.

Door de beursgang, die begin maart gaat plaatsvinden, komt er meer inzicht in de financiële cijfers van het bedrijf. Met meer dan 150 miljoen dagelijkse gebruikers wordt het gewaardeerd op 25 miljard dollar. Ter vergelijking dat is meer dan bij de beursgang van Twitter (14 miljard) maar een stuk lager dan Facebook (104 miljard).

Veel verlies door hoge investeringen

Uit eerder gelekte documenten bleek dat Snapchat vorig jaar een omzet had van 350 miljoen dollar. De verwachting is dat het bedrijf dit jaar een omzet behaalt van 1 miljard dollar. De app kent wel hoge verliescijfers. In het vierde kwartaal van vorig jaar lag de omzet op 165,7 miljoen dollar, maar leed het bedrijf 170 miljoen euro verlies. In totaal lagen de verliescijfers in 2016 op 515 miljoen dollar, in 2015 was dit bedrag 373 miljoen dollar. De opbrengsten groeiden wel fors, van bijna 59 miljoen dollar in 2015 naar ruim 404 miljoen dollar vorig jaar.

De flinke verliescijfers komen vooral door de hoge investeringen van Snapchat. De ontwikkelingstak van het bedrijf gaf vorig jaar 184 miljoen dollar uit. Aan marketing werd 124 miljoen dollar uitgegeven. Om te blijven groeien is een beursgang onvermijdelijk. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen 1 miljard dollar in liquide middelen.

App verdient vooral geld met advertenties in de Verenigde Staten

De app verdient door advertenties ongeveer één dollar per gebruiker. Dagelijks gebruiken ongeveer 161 miljoen jongeren de app. Zij gebruiken de app gemiddeld 18 keer per dag. In de Verenigde Staten liggen de winstcijfers met meer dan 2 dollar per gebruiker vele malen hoger dan in de rest van de wereld.

De chat-app waarin foto’s na tien seconden verdwijnen is meer dan vijf jaar geleden ontwikkeld als een sexting-app op de campus van de Stanford Universiteit in Californië. Het sociale medium werd enorm populair doordat het gebruikers juist niet aanmoedigde om hun intiemste momenten met de rest van de wereld te delen.

Eind 2013 bood Facebookoprichter Mark Zuckerberg 3 miljard dollar voor de app. Het bod werd tot ieders verbazing afgeslagen. Inmiddels hebben Whatsapp en Instagram (beide eigendom van Facebook) veel functies van Snapchat gekopieerd. Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren (15 tot 19 jaar) gebruikt de app dagelijks.