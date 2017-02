Persgroep ontslaat zestig journalisten bij weekkrant

Tweederde van de journalisten die bij de weekkrant-titels van mediabedrijf de Persgroep werken, wordt ontslagen. Door onder meer samen te werken met lokale partners en een grotere inzet van freelancers, wordt de vaste bezetting terugbracht van negentig naar dertig arbeidsplaatsen. Dat maakte het mediabedrijf vrijdagmiddag bekend.

Het doel van de reorganisatie is om de productiekosten van de weekkranten te verlagen. Met het vrijgemaakte geld wil het Belgische concern investeren in het huis-aan-huisportfolio en het digitale initiatief Indebuurt.nl. Een andere reden om het mes in de huis-aan-huisredacties te zetten, zijn de almaar teruglopende advertentie-inkomsten van de weekbladen.

In een verklaring laat het mediabedrijf weten “een maximale inspanning” te doen om de ontslagen medewerkers binnen de onderneming te herplaatsen.