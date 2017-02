Patiënt tbs-kliniek steekt medewerker neer

Een medewerker van tbs-kliniek De Kijverland in Poortugaal, bij Rotterdam, is aangevallen door een patiënt. De medewerker zou meerdere malen gestoken zijn met een mes en is zwaargewond geraakt. De medewerker is inmiddels met een spoedtransport overgebracht naar het Erasmus MC, zo meldt de politie.

Heftig incident bij de #Kijvelanden. Slachtoffer zwaar gewond overgebracht naar ziekenhuis. pic.twitter.com/u4XLupYrd8 — Eddie Faust (@POL_Faust) 3 februari 2017

De dader sloot zich op in een aparte ruimte in de kliniek, maar is inmiddels aangehouden. Volgens ooggetuigen zouden er meerdere medewerkers zijn door de patiënt aangevallen, maar dat kon nog niet bevestigd worden, meldt de NOS.

De politie zorgde er met veel eenheden voor dat de weg vrij was. Ook de traumahelikopter vloog naar het incident.