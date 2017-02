Ontelbare stukjes ijs in de ragfijne ringen van planeet Saturnus

Een vogelveer, gezien door een microscoop? Of een grammofoonplaat? Nee, de ‘groeven’ op deze foto zijn letterlijk van een heel andere orde. Afgebeeld is een stukje van het indrukwekkende ringenstelsel van de planeet Saturnus, dat ruwweg een miljard keer zo groot is als een langspeelplaat.

De foto toont een stukje van het helderste deel ervan – de zogeheten B-ring. Nooit eerder is deze gordel van ragfijne, concentrische ringen zo gedetailleerd in beeld gebracht. De kleinste details op de foto meten ongeveer 400 meter, maar pas op: de witte stipjes en krasjes zijn niet ‘echt’. Het betreft beeldruis die is veroorzaakt door geladen deeltjes in de omgeving van Saturnus.

Aan de hand van opnamen als deze hopen wetenschappers meer te weten te komen over het ontstaan van de fijne structuren in deze ring.

Daar bestaat nog veel onduidelijkheid over, al staat wel vast dat hij uit ontelbare stukjes ijs bestaat, in grootte variërend van een micrometer tot een meter.

De foto is gemaakt door de NASA-ruimtesonde Cassini, die ruim twaalf jaar lang (relatief) veilige rondjes om Saturnus heeft gemaakt. Tijd voor wat afwisseling dus – zeker nu de brandstof van de ruimtesonde bijna op is en er niet zo veel meer op het spel staat. Vandaar dat Cassini momenteel ongeveer eens per week dicht langs de buitenrand van het ringenstelsel van de planeet scheert.