OM vervolgt twintigtal voor bedreigen Sylvana Simons

Om en nabij de twintig personen zullen worden vervolgd vanwege het beledigen en bedreigen van Sylvana Simons. Dat heeft hoofdofficier van justitie Theo Hofstee vrijdag bekendgemaakt in het radioprogramma De Ochtend op NPO Radio 1.

Volgens Hofstee heeft het Openbaar Ministerie zich in het onderzoek vooral gericht op uitingen in sociale media. Ook de ‘carnavalsclip’ waarin Simons werd gefotoshopt in een foto van een beruchte Amerikaanse lynchpartij van zwarte mannen werd onderzocht:

“Daar hebben we vrij snel een verdachte bij gevonden en die gaan wij vervolgen. En dan vervolgen wij tegelijkertijd op dezelfde dagen een aantal mensen die haar via social media hebben bedreigd, beledigd of gediscrimineerd.”

Hofstee meldt dat het OM “rond de twintig personen” gaat vervolgen:

“We moeten nog kijken welke mensen voor de rechter moeten verschijnen en welke mensen het met een boete kunnen afdoen, dat hangt van de ernst van de beledigingen af. Het waren deels dreigementen en de meeste zijn beledigingen van een discriminatoire aard.”

Aangifte

Simons, die in december uit politieke partij Denk stapte en Artikel 1 oprichtte, deed vorig jaar mei aangifte van racisme, nadat ze bekend had gemaakt de politiek in te gaan. De politica, die veel losmaakte door haar verzet tegen Zwarte Piet, kreeg het vooral te verduren op Twitter en Facebook.

Volgens Simons waren de beledigingen en bedreigingen exemplarisch voor wat veel minderheden in de samenleving “dag in, dag uit meemaken op de arbeidsmarkt, op school of opstraat”.