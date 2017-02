OM eist in hoger beroep 24 maanden tegen IS-ronselaar

Het Openbaar Ministerie in Den Bosch heeft in hoger beroep 24 maanden cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen een 32-jarige inwoner uit Tilburg. De man wordt verdacht van het ronselen van een drietal jonge asielzoekers voor terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

De rechtbank veroordeelde de man vorig jaar tot 18 maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank kon niet worden bewezen dat alle drie de asielzoekers uit een jeugdinstelling in Tilburg daadwerkelijk werden geronseld. Vanwege een taalbarrière konden ze niet concreet genoeg verklaren dat ze werden geworven voor IS. Het OM was het hier niet mee eens en ging in beroep.

Asielzoekers waarschuwden de instelling

Volgens het OM is het niet noodzakelijk dat de asielzoekers daadwerkelijk begrepen wat er gezegd werd. Uit het gedrag van hen zou duidelijk zijn dat ze door hadden dat het ging om IS. Zij waren bang voor de verdachte, hadden de instelling voor hem gewaarschuwd en gevraagd om bij zijn komst te zeggen dat zij niet aanwezig waren.

In februari en maart van 2015 heeft de verdachte een aantal keer een bezoek gebracht aan de jeugdinstelling. Hij zou de drie minderjarige asielzoekers van Arabische afkomst hebben verteld dat de strijd voor IS een goede zaak is en dat zij zich moeten aansluiten bij de terreurbeweging. Het doel was om samen af te reizen naar Syrië en Irak om Amerikanen te vermoorden.

Aangehouden op Schiphol met 66.000 euro en vier paspoorten

De verdachte staat ook terecht voor witwassen en uitkeringsfraude. Hij werd op 23 mei 2014 aangehouden op luchthaven Schiphol. De verdachte had 66.000 euro aan contanten op zak, vier paspoorten, twee identiteitskaarten en twee rijbewijzen.

Daarnaast had hij meerdere dure fototoestellen, mobiele telefoons, laptops en camouflagekleding bij zich. Hij was van plan om naar Jemen af te reizen. De man kon niet verklaren hoe hij aan dit geld kwam. Hij leeft al sinds 2007 van een bijstandsuitkering. Het OM gaat uit van witwassen van crimineel geld. Volgens de advocaat-generaal is de strafeis in hoger beroep passend.

“Verdachte ging met een grote hoeveelheid geld, waarvan hij wist dat het van een misdrijf afkomstig was, naar Schiphol om er mee uit te reizen. Het werven voor de gewapende strijd is bovendien geen “foutje”. Het is niet iets wat verkeerd is begrepen maar een ernstig strafbaar feit. Bovendien kun je je afvragen wat nu ernstiger is, zelf uitreizen om te gaan strijden of proberen anderen zo gek te krijgen”.

De uitspraak van het Hof is op 17 februari.