“Dit zijn mijn vriend Kevin en mijn dochter Fiene, bij de Albert Heijn bij ons achter”, vertelt Caroline Ficke (29) uit Amsterdam. Met haar foto Vader en dochter wint zijn de publieksprijs van de NRC Fotowedstrijd van de maand januari, met als thema ‘Familie’. “Het is een heel spontaan moment, helemaal niet geposeerd. Daarom vind ik ’m ook zo mooi. Vooral die blik naar d’r vader, zo vol van vertrouwen.”

“Ik ben de hele dag foto’s van Fiene aan het maken. Ik dacht dat ik zoiets nooit zou doen, maar wel dus. Ze is volgens mij nu al het meest gefotografeerde kind van de wereld. Zodra ze een telefoon of camera ziet, begint ze tegenwoordig al te lachen. Dan weet ze: ojee, ik moet weer op de foto. Best erg eigenlijk.”

Ouderwets fotoboek

“Ik maak vaak foto’s, maar absoluut niet professioneel. En dan meestal met een echte camera, van alles en iedereen, maar nu dus hoofdzakelijk van de baby. Zowat alle foto’s van de eerste drie maanden heb ik laten afdrukken. Ik heb er al vierhonderd op volgorde gelegd. Die wil ik inplakken en er een ouderwets fotoboek van maken. Zo’n boek heb ik ook van toen ik zelf nog een baby was, dat vind ik toch iets bijzonders.”

Mooi verhaal

“Zo’n boek wil ik haar later ook meegeven. Kan ik tegen haar zeggen: ‘Kijk, Fiene, hier was je vijf maanden oud, we stonden bij Albert Heijn bij het koelvak, ik zag jullie heel lief naar elkaar kijken, maakte daar snel een foto van, gewoon met mijn telefoon, en daar hebben we toen een prijs mee gewonnen.’ Ik vind het echt een hele eer. En een mooi verhaal om haar later te vertellen, toch?”

Het thema van de maand februari is ‘Stilte’. Inzenden kan tot 24 februari 17:00 op foto.nrc.nl.