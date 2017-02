Noord-Korea ontslaat minister van Staatsveiligheid

De Noord-Koreaanse minister van Staatsveiligheid, die altijd een belangrijke steun is geweest voor leider Kim Jong-Un, zou zijn ontslagen. Dat meldt persbureau AP op gezag van de Zuid-Koreaanse geheime dienst.

Minister Kim Won Hong (72) was het hoofd van de “bowibu”, de geheime politie in het land. Hij zou verdacht worden van corruptie, machtsmisbruik en mensenrechtenschendingen.

Het ontslag van de minister zou voor onstabiliteit kunnen zorgen in Noord-Korea, zegt de Zuid-Koreaanse minister van Hereniging Jeong Joon-hee tegen AP. Volgens hem voedt het de angst die burgers hebben voor de huidige regering. Volgens Joon-hee is het daarnaast goed mogelijk dat er meer ontslagen zullen volgen omdat Noord-Korea het ministerie van Staatsveiligheid aan het doorlichten is op corruptie.

Ontslagen en executies

Sinds Kim Jong-un eind 2011 aan de macht kwam heeft hij zeker honderd regeringsfunctionarissen en militairen geëxecuteerd. Onder hen was ook zijn eens invloedrijke oom Jang Song-thaek. Hij zou zich schuldig gemaakt hebben aan hoogverraad.

In mei vorig jaar zou de toenmalige minister van Defensie Hyon Yong-chol voor het oog van honderden mensen zijn gedood met luchtafweergeschut, omdat hij Kim Jong-un zou hebben tegengesproken en bovendien in slaap was gedommeld tijdens een van zijn toespraken.