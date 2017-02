Je geliefde feliciteren op Facebook: stop hiermee

Stel, je bent jarig. Waar hoop je op van je geliefde? Een zelfgemaakte haiku, een vrolijke fanfare-band voor je raam, ontbijt met bananenpannekoeken en blauwe bessen er bovenop. Wat je niet wil van je geliefde: een Facebookfelicitatie.

Felicitaties via sociale media zijn bedoeld voor verre vrienden. Je hoeft er nul moeite voor te doen. De ergste variant: ‘HBD’, kort voor Happy Birthday, gemakkelijker kun je je er niet vanaf maken.

‘Zo trots op jou!’

Sowieso, tegen je partner praten via een openbaar bericht op sociale media begrijp ik niet. ‘Na een zware scriptietijd eindelijk afgestudeerd, zo trots op jou!’ of ‘Een nieuwe baan, lekker bezig mijn lieve Fleur! Vanavond champagne en een rugmassage!’

Laatst zag ik dit bericht van een Facebook-vriend (kennis) aan zijn eigen vriendin: ‘Vandaag is het acht jaar geleden dat we elkaar ontmoetten. Ik geniet nog elke dag van je lach. Je bent de liefde van mijn leven, ik wil heel oud worden met jou.’ Je liefde zo digitaal kenbaar maken is nergens voor nodig – ze zit waarschijnlijk tegenover je aan het ontbijt. Zeg het rechtstreeks tegen haar. Wat hebben je 400 Facebook-vrienden hiermee te maken?

Je geliefde verdient meer dan dat.

Het wekt eerder argwaan; hoe harder iemand schreeuwt dat het ontzettend goed gaat met zijn relatie, hoe meer ik denk dat diegene aan het compenseren is voor de crisis thuis. Gaat het wel goed daar? Hebben ze nog seks? En als je echt zo gelukkig bent met elkaar, hoef je jouw vrienden daarvan toch niet digitaal op de hoogte te brengen?

Steek de tijd die het kost om het bericht posten en te kijken hoeveel likes je hebt liever in iets wat daadwerkelijk lief is: snijd haar boterhammen in de vorm van een hart, besprenkel het schuim van zijn cappuccino met eetbare confetti, stop een briefje in haar toilettas. Een oud-collega kun je prima op Facebook feliciteren met een plaatje van een kat met een feestmuts op, maar je geliefde verdient meer dan dat.