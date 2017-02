Gestage groei aantal kankerpatiënten in Nederland

Het aantal kankerpatiënten in Nederland is het afgelopen jaar verder gestegen. Dat blijkt uit vrijdag verschenen voorlopige cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

In 2016 kregen ruim 108.400 Nederlanders de diagnose kanker, 2.500 patiënten meer dan het jaar ervoor. Met 15.836 patiënten - 8.174 mannen en 7.662 vrouwen - is huidkanker de meest voorkomende soort. Deze cijfers zijn exclusief de mensen met basaalcelcarcinoom, de minst kwaadaardige vorm van huidkanker. Dit zijn jaarlijks zo’n 40.000 nieuwe patiënten.

Na huidkanker volgen darmkanker (15.427, waarvan 8.807 mannen en 6.620 vrouwen) en borstkanker (14.511 vrouwen en 129 mannen), longkanker (12.168, waarvan 6803 mannen en 5365 vrouwen) en prostaatkanker (11.064). In 2015 leden de meeste kankerpatiënten nog aan darmkanker. De stijging bij de meeste soorten kanker kan in enkele gevallen, zoals bij darmkanker, worden verklaard doordat ze eerder worden ontdekt. Bij andere soorten, zoals huidkanker, is er wél sprake van een daadwerkelijke stijging, zo laat een woordvoerder van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) weten:

“Huidkanker is vooral een risico als kinderen op jonge leeftijd veel zijn verbrand. Andere soorten kanker kunnen vaak worden veroorzaakt door leef- en eetgewoonten.”

Het stijgende aantal nieuwe geregistreerde kankerpatiënten duidt niet per se op een daadwerkelijke stijging van het aantal patiënten:

“De kennis die we nu hebben leidt er ook toe dat er meer kankerpatiënten zijn. De kanker wordt bij meer mensen en in een vroeger stadium geconstateerd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij darmkanker. Bij de meeste kankersoorten, zoals bij borstkanker, is er ook sprake van een verlaging van het sterftecijfer.”

Groeiend aantal huidkankerpatiënten

Het stijgende aantal huidkankerpatiënten is de afgelopen jaren doorgezet. Volgens de NKR zit de toename vooral in de groep waar in een vroeg stadium melanoom is geconstateerd. Melanoom is potentieel de dodelijkste variant van huidkanker - na basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom - maar is in een vroeg stadium goed te behandelen: na vijf jaar zijn bijna alle patiënten nog in leven.

De cijfers van de NKR werden gepresenteerd in het kader van Wereldkankerdag op zaterdag 4 februari.