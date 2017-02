Foto’s van dorpelingen die achter blijven

Galerie

Inl: ●●●●● ABC van Géraldine Jeanjean t/m 5/2. Seelevel Galerie, Amsterdam. Geraldine Jeanjean geeft 4/2 om 16.30 uur een rondleiding.Inl: www.seelevel.nl

De Franse familie Jeanjean heeft al generaties lang een huis in het dorp Aumont in de regio Languedoc-Roussillon, een gebied dat vele malen dunner bevolkt is dan Drenthe. Fotografe Géraldine Jeanjean, die in Nederland is geboren, heeft er een omvangrijk fotoproject over gemaakt, dat ze in het Nederlands Fotomuseum (2008) en het Haags Gemeentemuseum (2014) toonde en waarover ze een mooi boek maakte. Nu is het vervolg, waar ze vier jaar aan heeft gewerkt, in de Amsterdamse galerie Seelevel te zien.

Daarin brengt ze veel verschillende elementen bijeen: de leegloop van het dorp, een portret van haar dementerende grootmoeder, knutselwerkjes van haar kinderen, die met ongedwongen blik de wereld waarnemen. Aan dat alles heeft Jeanjean ook een serie ‘graanpoppen’ toegevoegd, vrouwenfiguren van pvc-buis, doeken en papier-maché, die bij de laatste oogst van het seizoen als offers hier en daar in het dorp worden geplaatst om de goden voor de volgende oogst gunstig te stemmen.

Géraldine Jeanjean

Tegen de achtergrond van de leegstaande gebouwen in het dorp steken de foto’s van oma en de graanpoppen het sterkst af. Oma is een levend wezen, haar verweerde handen zijn zo te zien nog sterk, maar geestelijk heeft ze al afscheid genomen van deze wereld. De graanpoppen zijn weliswaar van dode materie gemaakt, maar komen óók springlevend uit de foto’s te voorschijn. Zo koddig als ze zijn hebben ze ook iets weg van figuren uit een nachtmerrie. Dit zijn straks de dorpelingen die achterblijven als iedereen is vertrokken of gestorven.

Het zijn veel grote thema’s, te veel voor de beperkte ruimte van een kleine galerie. In deze opzet komen ze niet tot hun recht, de link met de kinderknutselwerkjes al helemaal niet. Het dorp is stervende, maar de foto’s van Jeanjean hebben ruimte nodig om tot leven te komen.