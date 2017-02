EU-top: vluchtelingen uit Libië een halt toe roepen

Ondanks kritiek van de Verenigde Naties en vluchtelingenorganisaties blijven de leiders van EU-landen bij hun plan om het aantal vluchtelingen uit Libië een halt toe te roepen om zo mensenlevens te redden. Dat is de uitkomst van de EU-top over het migratievraagstuk die vrijdag werd gehouden op Malta.

Bij de top werd een aantal punten vastgelegd in de zogenoemde Malta Verklaring. Zo willen de EU-landen nauwer gaan samenwerken met Libië en de daar omliggende landen om deze belangrijke vluchtenlingenroute, waarlangs het afgelopen jaar 181.000 mensen de oversteek waagden, in te dammen. Er is geen controle op het aantal vluchtelingen dat vanuit Libië naar Europa vertrekt, omdat het land geen centrale regering heeft.

Volgens de Verklaring zal de Libische kustwacht worden getraind en ondersteund en mensensmokkelaars worden bestreden. Ook zal er door de EU nog eens 200 miljoen euro beschikbaar worden gesteld voor migratieprojecten in Libië.

Volgens EU-buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini betekenen de maatregelen een “afname van het aantal dodelijke slachtoffers op zee en in de woestijn” in Libië. De maatregelen zullen de “volledige bescherming van mensenrechten” in acht nemen, zo stelt Mogherini.

Vluchtelingenorganisaties zijn juist kritisch op het plan van de EU-regeringsleiders en spreken van inhumane omstandigheden in Libische opvangkampen. In deze kampen worden vluchtelingen uit grote delen van Afrika opgevangen, wachtend op een mensensmokkelaar die hen naar Europa zegt te brengen. Arjan Hehenkamp, de directeur van Artsen zonder Grenzen, laat via Reuters weten dat de EU moet begrijpen dat de kampen overvol zijn.