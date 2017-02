Egyptenaar kocht kapmessen Louvre-aanval in Parijs

De man die vrijdagochtend bij het Louvre een groepje militairen aanviel met een kapmes zou een 29-jarige Egyptenaar zijn die op een toeristenvisum naar Parijs is gekomen. Zijn identiteit is nog niet formeel vastgesteld, maar visumfoto’s en foto’s op een paspoort wijzen in die richting, zei de Franse terrorismeprocureur François Molins vrijdagavond op een persconferentie.

Even voor tien uur vanmorgen stormde de man op een patrouille van vier soldaten af bij de ingang van het ondergrondse winkelcentrum van het Louvre-museum. Met een machete verwondde hij een van de militairen licht aan het hoofd, waarna een collega de aanvaller in de maagstreek schoot. Volgens ooggetuigen zou de aanvaller na een derde schot ineen zijn gezakt. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Tijdens de aanval riep hij “allahu akbar” (God is groot), zei Molins.

Militaire machetes

De man was op donderdag 26 januari aangekomen op vliegveld Charles-de-Gaulle nabij Parijs. Hij had op 8 november 2016 bij het Franse consulaat in Dubai een visum gekregen. Een verblijfsvergunning voor de Verenigde Arabische Emiraten zou er op wijzen dat hij daar woonachtig is. In Parijs verbleef had hij een appartementje gehuurd in het chique 8e arrondissement. Ook had hij een auto gehuurd, die vrijdag is teruggevonden.

In zijn rugzak heeft de politie onder andere een iPad, een verfspuitbus en een tweede machete gevonden. De kapmessen, volgens Molins “militaire machetes” van elk 40 centimeter lang, heeft hij afgelopen zaterdag bij een wapenhandel nabij Place de la Bastille in Parijs gekocht. Hij betaalde er 680 euro voor. Zondag 5 februari zou hij terugvliegen naar Dubai.

De Franse autoriteiten zien de aanval als een terreurdaad en prezen het ingrijpen van de soldaten. Sinds de aanslagen van januari 2015 heeft Frankrijk 10.000 militairen gemobiliseerd voor de binnenlandse missie ‘Opération Sentinelle’. Zij bewaken gevoelige plaatsen, zoals toeristische attracties. Het Louvre, dat vrijdag na de evacuatie dicht bleef, gaat zaterdag weer open voor het publiek.