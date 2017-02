Ik was op bezoek bij mijn hoogbejaarde moeder. Zij heeft de eigenaardige gewoonte om haar keukenafval in een leeg melkpak te bewaren en pas als dat vol is, gaat het in een vuilniszak.

De verpleeghulp is er ook en zet een kopje thee. Ze drinkt haar thee altijd met een wolkje melk en pakt de melk uit de koelkast. Vanuit het pak druppelt een troebele vloeistof in het kopje, plotseling gevolgd door een lawine aan aardappelschillen, eierschalen et cetera. Mijn moeder en ik komen niet meer bij van het lachen.

De verpleeghulp kan er de humor niet van inzien.

Een dag later belt de indicatiecoördinator en vraagt of mijn moeder misschien nog andere, meer specifieke, huishoudelijke hulp nodig heeft.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote gevat in maximaal 120 woorden. Zelf een Ikje inzenden kan via nrc.nl/contact.