Een weekendje kamperen ijkt de biologische klok

Kun je ’s avonds de slaap niet vatten en heb je daardoor de neiging steeds later naar bed te gaan? Ga een weekendje kamperen!

Dat is het advies van Amerikaanse onderzoekers onder leiding van gedragswetenschapper Kenneth Wright van de University of Colorado. Vrijdag publiceerden ze erover in het wetenschappelijke blad Current Biology.

Een paar dagen in de natuur blijkt al genoeg om je biologische klok weer gelijk te zetten, als je tenminste afziet van gebruik van zaklampen, smartphones en dergelijke. Daarin zit licht in het blauwe spectrum en dat wordt door het lichaam gebruikt om de interne klok te ijken. Een kampvuurtje maken is geen punt, dat geeft hoofdzakelijk licht in het rode spectrum.

Hoewel het onderzoek is gedaan met slechts weinig proefpersonen (krap twintig) denkt Wright een aantal belangrijke inzichten te hebben gekregen. De menselijke biologische klok blijkt zich veel sneller aan te passen dan gedacht: binnen een paar dagen in plaats van een week. En uit de vergelijking van kamperen in winter en zomer blijkt dat de biologische klok onder natuurlijke omstandigheden ook meebeweegt met het ritme van de seizoenen.

Door kunstlicht, televisie- en computerschermen en vooral het licht van telefoonschermpjes leeft de moderne mens echter in een ‘permanente zomer’. Vooral in de wintermaanden leidt dat tot een sociale jetlag, een mismatch tussen het biologische ritme en het maatschappelijke ritme opgelegd door werk en school. Daardoor hebben we vooral op maandagen meer moeite om op te staan als de wekker gaat.

Tijdens een week winterkamperen bleek de blootstelling aan licht wel dertien keer lager dan onder ‘stadse’ omstandigheden. De proefpersonen gingen gemiddeld 2,5 uur eerder naar bed, waardoor hun biotritme weer in de pas ging lopen.

De proeven werden gedaan in de Rocky Mountains van Colorado. De controlepersonen bleven thuis in het universiteitsstadje Boulder. Die staat ligt tussen de 40 en 41 graden noorderbreedte, ongeveer op dezelfde hoogte als Spanje. Hartje winter gaat de zon er om half vijf onder en komt om kwart voor zeven weer op.