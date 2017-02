In het Ritsona vluchtelingenkamp in Griekenland toon Amineh Hamad (58), gevlucht uit Ghouta bij Damascus, een foto van zichzelf en haar man Ali Abdulqader. "Dit was de laatste keer dat we de Romeinse ruïnes in Busra al-Sham bezochten. Op een zomerse vrijdag in 2010 hebben we gewandeld, gebarbecued en gelachen. Het leven dat we nu zo missen en hopen dat het ooit terugkeert."

AP / Muhammed Muheisen