Een feestje bij Trump

De Amerikaanse grootmeester en studiecomponist Pal Benkö schreef laatst over een feestje aan het begin van de kandidatenmatch tussen Vladimir Kramnik en Gata Kamsky in 1994, die in de Trump Tower in New York werd gespeeld.

Benkö werd voorgesteld aan Donald Trump en zijn secretaresse (een mooie vrouw volgens Benkö, die er kijk op had) en hoorde Trump aan haar vragen: „Denk je niet dat ik ook grootmeester zou kunnen zijn als ik er een of twee jaar voor zou uittrekken?” Benkö was geschokt door die hoogmoed en zei dat Trump opnieuw geboren zou moeten worden om dat te bereiken. Het is jammer dat hij niet wat toeschietelijker was, want een liefdevolle schaakcoach zou met een paar mooie eindspelstudies het hart van de Grote Bullebak misschien verzacht hebben.

In ieder geval leren we dat het moeilijker is om schaakgrootmeester te worden dan president van de Verenigde Staten. Vorige week begon het grote open toernooi in Gibraltar en er was toen een propagandist die suggereerde dat het belangrijker was dan ons toernooi in Wijk aan Zee, omdat er in Gibraltar zeventig grootmeesters meededen. Ach, al was het er bij ons maar één geweest, dan was het nog altijd wel de wereldkampioen Magnus Carlsen. En nummer twee van de wereld Wesley So, kunnen we na Wijk aan Zee zeggen.

Maar goed, Gibraltar was ook ijzersterk met mensen als Caruana, Vachier-Lagrave, Nakamura en Ivantsjoek. Het werd gewonnen door Hikaru Nakamura na een tiebreak van rapidpartijen met de Chinees Yu Yangyi en de Spanjaard David Antón.

De mooiste partij werd gespeeld door de wereldkampioene Hou Yifan, die helaas in de laatste ronde ook de lelijkste speelde: 1. g4 d5 2. f3 e5 3. d3 Dh4+ 4. Kd2 h5 5. h3 hxg4 en wit (Hou) gaf op. Het was een protestactie tegen de indeling, waardoor ze in 7 van de 10 partijen tegen een vrouw had gespeeld.

Borya Ider (een Franse man) - Hou Yifan, Gibraltar Masters 2017

1. d4 Pf6 2. Pf3 b6 3. Lf4 Lb7 4. e3 g6 5. h3 Lg7 6. Le2 d6 7. c4 Pbd7 8. Pc3 0-0 9. 0-0 e6 10. Dc2 Ph5 11. Lh2 f5 12. d5 e5 13. g4 fxg4 14. hxg4 Phf6 15. Pg5 Dit ziet er aardig uit. 15…Pxd5 Maar dit dameoffer is de weerlegging. 16. Pe6 Pxc3 17. Pxd8 Pxe2+ 18. Dxe2 Lf3 19. Dd3 Pc5 20. Da3 Tfxd8 Zwart heeft genoeg materiaal voor de dame en wit kan nauwelijks actief worden. 21. e4 Wit wil materiaal teruggeven, maar zwart gaat daar niet op in. 21….Tf8 22. Tae1 Lh6 23. b4 Pe6 24. c5 Pd4 25. Dd3 b5 26. Lg3 Lg5 27. a4 a6 28. Da3 Lxg4 29. Td1 Pf3+ 30. Kg2 dxc5 31. bxc5 h5 32. Da2+ Kh7 33. Dd5 Tae8 34. Dc6 Te7 35. Td3 h4 36. Lh2 bxa4 37. Dxa4 Kh6 38. Da3 Tef7 39. Db2 Te7 40. c6 a5 41. Tb3 Kg7 42. Tb5 Wit had het moeilijk, maar nu staat hij duidelijk verloren. Zijn toren was op de derde rij nodig. 42…h3+ 43. Kh1 Pxh2 44. Txe5 Lf3+ 45. Kg1 Nu lijkt 46. Txe7+ een vreselijke dreiging. 45…Pxf1

Zie diagram

Mooi. Hou negeert wits ‘dreiging’. 46. Txe7+ Aftrekschaak, dubbelschaak, torenwinst, maar het helpt wit niet. 46…Kh6 47. Dg7+ Kh5 48. Dh7+ Kg4 49. Te8 Txe8 50. Dd7+ Kh4 51. Kxf1 Td8 52. Dh7+ Kg4 Wit gaf op, hij gaat mat.