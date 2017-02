Dit zijn de boeken die NRC deze week bespreekt

Meestal ontleent de dichter T. van Deel zijn vluchtige beelden aan de natuur. In zijn nieuwe bundel lijkt hij zich vooral op zijn eigen werk te bezinnen. Ook zijn keiencollectie duikt op. Lees de recensie van Arie van den Berg: ‘ Een kleine kei per ijstijd hier gebracht ‘

Aan de meeste debuten kun je wel aflezen dat de schrijver ervan op een of andere manier zijn eigen autobiografie aan het overbruggen is, maar bij Luuk Imhann (1986) ligt dat anders. Bij hem geen treurige plattelandsjeugd of jonge, richtingloze stadsbewoners, maar meteen een poging om op de schouders van literaire reuzen te staan. Lees de recensie van Sebastiaan Kort: ‘ De berg pruimt dat gezelschap knappe koppen niet ‘

Er zijn vriendschappen die alles overstijgen, die draaien om de vrijheid en lichtheid van een trampolinesprong. Dat is mooi natuurlijk, totdat een trampolinesprong leidt tot een coma. Lees de recensie van Thomas de Veen: ‘ Het geweer is een opluchting ‘

●●●●●

J.M.A. Paroutaud: De ongewisse stad

Alles wat de wet niet verbiedt, is geoorloofd, luidt een bekend liberaal principe dat in Het Witte Huis vast op warme sympathie kan rekenen. In de roman De ongewisse stad wordt het tot in het absurde doorgetrokken. De wetten die in de stad uit de titel gelden, berusten namelijk ook nog eens op totale willekeur. Lees de recensie van Arnold Heumakers: ‘Soms mag je wél, soms mag je niet moorden‘