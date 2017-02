David Hockney herontwerpt logo van The Sun

Voor één dag heeft de Britse tabloidkrant The Sun deze vrijdag een logo op de voorpagina dat is ontworpen door David Hockney. De 79-jarige kunstenaar heeft het rood-witte logo herontworpen, door er een zon met stralen in te tekenen.

Hockney heeft het logo in een Paint-app op een iPad gemaakt met zijn duim. In sommige Britse kranten en op sociale media wordt dan ook gespeculeerd dat Hockney The Sun in de maling heeft genomen.

De krant zelf is heel trots. „Niets bewijst de voortdurende sterke positie van deze krant in de Britse cultuur beter dan dat de meestgeliefde kunstenaar ons logo herontwerpt”, schrijft hoofdredacteur Tony Gallagher. Hij zegt trots te zijn dat de krant zo alle lezers „hun eigen David Hockney” kan aanbieden.

Hockney zegt zelf in een interview met The Sun: „Ik was verheugd over deze opdracht. Toen ik nadacht over dit idee, kostte het me niet veel tijd om te beslissen. De zon en The Sun. Ik houd ervan.” Hij geeft aan The Sun als een van de grote iconen van Groot-Brittannië te zien.

De eenmalige actie van The Sun loopt vooruit op de opening van een grote overzichtstentoonstelling in Tate Modern op donderdag 9 februari. Van de kunstenaar, die als een van de belangrijkste Britse schilders in de 20ste eeuw wordt gezien, zullen meer dan 250 werken te zien zijn uit zijn hele loopbaan.