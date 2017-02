CDA wil permanente cameracontrole aan de grens

Het CDA wil permanente cameracontrole aan alle Nederlandse grenzen. Hiervoor pleit lijsttrekker Sybrand Buma vrijdagavond in een toespraak in Limburg. „We moeten onze grenzen verstevigen”, zegt Buma. „Het is nu te gemakkelijk voor mensensmokkelaars, mobiele bendes en terreurverdachten om de grenzen over te steken.”

Het CDA-plan voor permanente, digitale grensbewaking ligt gevoelig. Sinds begin 2012 hangen langs alle Nederlandse grenzen camera’s die kentekens en gezichten van autobestuurders kunnen scannen. Denk bijvoorbeeld aan een auto met gestolen kenteken dat op de grens gefotografeerd wordt. Als de camera aanstaat, dan kan de bestuurders enkele kilometers later worden aangehouden. Het systeem waarmee dit gebeurt heet @migo-boras.

Alleen: de EU verbood permanente cameracontrole, omdat in de EU het Schengenprincipe geldt van ‘vrij reizen.’ Het fotograferen van kentekens is daarom slechts 90 uur per maand (of 6 uur per dag) toegestaan. Ook het opslaan van gegevens die direct herleidbaar zijn naar personen is op dit moment niet toegestaan.

Het CDA wil nu, ondanks de Europese bezwaren, zowel permanent cameratoezicht als de mogelijkheid de gegevens voor onbeperkte tijd op te slaan. Buma: „Landen zoals Duitsland, Frankrijk en Italië hebben van de EU een uitzondering gekregen om hun cameratoezicht permanent in te zetten langs de grenzen. Dat moeten wij ook aanvragen. En liefst gaat die hele regel van de baan: we willen gewoon altijd kunnen zien wie ons land binnenkomt.”

Permanente opslag van persoonsgegevens botst met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die schrijft voor dat beelden van openbare plaatsen maximaal vier weken mogen worden opgeslagen. Voor Buma is dat ondergeschikt: „Als in Berlijn een aanslag is gepleegd, wil ik de gegevens terug kunnen halen van mensen die onze grens over zijn geweest. Privacy is in zo’n geval van ondergeschikt belang.”

Politiek is het pleidooi van Buma interessant. Het lijkt niet toevallig dat Buma met zijn plan komt in Limburg, de thuisprovincie van PVV-leider Wilders, die er een groot deel van zijn achterban heeft.