‘Birma pleegt misdaden tegen menselijkheid op Rohingya’

Birmese veiligheidsdiensten hebben leden van de islamitische Rohingya-minderheid op grote schaal vermoord, gemarteld en verkracht. Dat blijkt uit een vrijdag verschenen rapport van de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties (VN). Onder de doden zijn ook baby’s en jonge kinderen.

Het VN-rapport werd samengesteld op basis van ooggetuigenverslagen van 204 Rohingya die het geweld van dichtbij meemaakten. Het rapport spreekt van “zeer waarschijnlijke”, wijdverspreide en grootschalige misdaden tegen de menselijkheid. De VN wijst erop dat in andere, vergelijkbare situaties in het verleden werd gesproken van etnische zuiveringen.

Vergeldingsactie

Sinds oktober vorig jaar, toen er aanslagen werden gepleegd op drie grenskantoren, is Birma een vergeldingsactie gestart tegen de minderheid. De Rohingya worden voor de aanslagen verantwoordelijk gehouden. De stad Maungdaw in de provincie Rakhine, waar veel Rohingya wonen, werd door veiligheidsdiensten afgesloten. In het rapport staat dat honderden huizen, scholen, winkels en moskeeën van de Rohingya in Rakhine zijn platgebrand. Sinds oktober 2016 ontvluchtten naar schatting 66.000 Rohingya hun huizen vanwege het aanhoudende geweld.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra’ad al-Hussein:

“De verwoestende wreedheid waar de Rohingya-kinderen aan zijn onderworpen is onverdraaglijk.”

Dat de Rohingya in Birma worden gediscrimineerd en onderdrukt werd al vaker door mensenrechtenorganisaties uitgesproken. De islamitische Rohingya zijn volgens veel Birmezen, die overwegend boeddhistisch zijn, illegale migranten afkomstig uit Bangladesh.

De Birmese overheid houdt zich echter doof voor dergelijke beschuldigingen. Vorige maand verwierp een Birmese onderzoekscommissie de door internationale organisaties geuite genocide-beschuldiging.

De Rohingya wonen overwegend in de staat Rakhine: