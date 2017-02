‘America first’, maar welk land komt straks op plek twee?

Nederland heeft concurrentie gekregen in de strijd om op ‘plaats twee’ te komen, na de Verenigde Staten. Na de Nederlandse welkomstvideo van Arjen Lubach, heeft nu ook onder andere zijn Duitse collega Jan Böhmermann, presentator van het programma Neo Magazin Royale, zich gemeld namens de Duitsers.

Lubachs introductievideo voor Donald Trump eindigt met een aanpassing van Trumps lijfspreuk: “America first, the Netherlands second?”. De video ging viral en werd door 74 miljoen mensen bekeken. En dat maakte Böhmermann “als Duitser heel kwaad”. En dus maakte hij een promotievideo voor Duitsland, waarin hij zijn land introduceert aan president Trump.

Met een goede hoeveelheid referenties naar de wereldoorlogen - “we krijgen toch wel een derde kans?” - begint Böhmermann zijn promotiefilmpje.

“Duitsland organiseerde twee wereldoorlogen in de afgelopen honderd jaar. Het waren de beste wereldoorlogen ter wereld. En Duitsland won beide. Grote overwinningen. Iedereen die iets anders zegt, is fake news.

Böhmermann riep vervolgens collega’s op uit andere Europese landen met vergelijkbare filmpjes op de proppen te komen en lanceerde de website Every Second Counts. Daarop zijn alle Europese landen te zien die een gooi willen doen naar het coming second. Who wants to be second? staat er op de site. Elf landen hebben zich aangesloten en er volgen meer, aldus Böhmermann. En dat zijn er inmiddels een paar:

België, het land van ABBA

België gooit onder meer Manneken Pis in de strijd.

“Elke week trekken we hem een ander, schattig en klein pakje aan. Als u langskomt, zullen we hem met alle liefde aankleden als een Russische prostitué en over uw bed laten pissen.”

Er wordt ook met de ‘Belgische’ band ABBA geschermd.

“ABBA is de beroemdste Belgische band ooit. Eigenlijk zijn ze Zweeds. Maar volgens alternatieve feiten komen ze uit België. Ik zweer het.”

Zwitserland, het land van goud en fondue

Trump houdt van goud, Zwitserland houdt van goud.

“We hebben heel veel goud. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaven de Joden hun goud aan ons ter bewaring, maar ze zijn het nooit meer op komen halen. Zo raar. Dus hebben we het maar gesmolten, net als fondue.”

Portugal

Denemarken

En natuurlijk het origineel: Nederland

Lubach en zijn team waren op de hoogte van het idee van Böhmermann. Hij wil echter nog geen commentaar geven. “Alles wat wij erover kunnen en willen zeggen doen we eventueel komende zondag in onze eigen uitzending”, laat Lubach weten aan BuzzE/ANP.

Böhmermann is vaker de Duitse grenzen over gegaan met zijn late night show. Vorig jaar maakte de satiricus de Turkse president Recep Tayyip Erdogan belachelijk. Zowel Erdogan als anderen deden hierop aangifte.