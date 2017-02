Liefdadigheid voor Unicef moet Beckham wel wat opleveren

Football Leaks Dit verhaal maakt onderdeel uit van een reeks publicaties over Football Leaks: miljoenen documenten die inzicht bieden in de gesloten wereld achter het voetbal – die van machtige makelaars, lenige advocaten en wereldsterren met offshore routes. De data zijn verkregen door Der Spiegel en overhandigd aan het internationale netwerk van onderzoeksjournalisten EIC, waarvan NRC onderdeel uitmaakt. Zestig journalisten uit twaalf landen onderzochten maandenlang 1,9 terabyte aan documenten over het internationale voetbal. Het bleek een goudmijn aan contracten, facturen, e-mails, bankafschriften en meer. Alle gepubliceerde stukken staan op nrc.nl/football-leaks. Lees hier meer over Football Leaks en dit onderzoeksproject. Reageren? onderzoek@nrc.nl

Het was een onaangename verrassing, de e-mail die in de zomer van 2015 binnenkwam bij het Londense kantoor van Unicef. David Beckhams onderneming, DB Ventures, stuurde een rekening van 6.685 pond (7.993 euro) voor een business class-vlucht naar Cambodja.

Beckham ging daar aandacht vragen voor de hulp die Unicef er biedt aan kinderen in nood. Hij is – sinds 2005 – een van de ruim dertig wereldsterren die als ‘ambassadeur’ het kinderfonds van de Verenigde Naties helpen een groot publiek te bereiken.

Op zich was het niet vreemd dat het voetbalicoon de reiskosten in rekening bracht. Dat was vastgelegd in het contract. Toch was Unicef geschokt. Het stond namelijk al vast dat Beckham die vlucht niet zou nemen. Hij zou de reis voor Unicef combineren met commercieel werk voor zijn sponsors in het Verre Oosten. Beckham zou met een privéjet van sponsors naar Azië gaan, en dit toestel zou hem ook naar Cambodja brengen.

„We hadden begrepen dat het fonds niet voor DB’s reiskosten hoefde te betalen”, antwoordde Chloe Edwards, relatiemanager voor Unicef-ambassadeurs, op de e-mail. Maar DB Ventures was onverbiddelijk. „Er is een voorziening in de overeenkomst voor DB’s reizen, en die is 1 x business class retour voor alle veldbezoeken”, schreef een medewerker terug. „We zullen altijd doen wat we kunnen om kosten bij Unicef weg te houden, maar ik moet in rekening kunnen brengen wat we hebben afgesproken.”

Deze e-mailwisseling is onderdeel van het datalek Football Leaks, waaruit het Europese onderzoeksnetwerk EIC en NRC artikelen publiceren. De mails laten zien dat Beckham, met een geschat vermogen van omgerekend 335 miljoen euro, niet altijd zo toegewijd is aan het goede doel als Unicef zou hopen. Het mag hem vooral niet te veel tijd of geld kosten.

Liefdadigheid moet geld opleveren

De voetballer Beckham David Beckham (41) is een voormalig topvoetballer. De middenvelder speelde onder meer voor Manchester United en Real Madrid. Met de Britse club won hij onder meer in 1999 de Champions League. Beckham vertrok in 2007 naar Los Angeles waar hij voor LA Galaxy ging spelen. In 2013 sloot hij zijn profcarrière af bij het Franse Paris Saint-Germain. Beckham kwam gedurende zijn loopbaan 115 keer uit voor het Engelse nationale elftal en scoorde daarbij 17 keer. De voetballer was jarenlang aanvoerder van dat team en onder meer actief op de WK’s van 1998, 2002 en 2006 en de EK’s in 2000 en 2004

Sterker, het liefdadigheidswerk moet Beckham geld opleveren: De „positieve PR” creëert een „aureool-effect” rond het merk Beckham, schrijft een van zijn adviseurs. Het werk voor Unicef levert „enorme inkomsten op”, mailt een ander.

Nu hij met pensioen is, verdient Beckham meer dan toen hij nog speelde. DB Ventures had in 2015 een omzet van 54 miljoen euro. Maar hij moet vaak in de spotlights verschijnen om het geld te laten binnenstromen.

De belangrijkste man achter het merk Beckham is Simon Oliveira, directeur van sportmakelaarskantoor Doyen Global, op wiens PR-advies Beckham zwaar leunt. Het imago dat Oliveira voor Beckham heeft gecreëerd is dat van een man van het volk. Een rustige buurman die van zijn gezin houdt en zijn afkomst uit de arbeidersklasse niet verloochent. Heel toevallig is die man ook de vroegere aanvoerder van het Engelse voetbalelftal, en ziet hij er goed uit in zijn onderbroek. Een imago dat hem al voor miljoenen aan sponsordeals heeft opgeleverd.

Het fonds: 7 Fund

Beckham brengt namens zijn eigen 7 Fund in 2016 een bezoek aan een kliniek voor ondervoede kinderen in Swaziland die besmet zijn met het HIV-virus. Foto Siegfried Modol/Unicef

In 2015 was Beckham tien jaar ambassadeur. Voor die gelegenheid richtte hij samen met Unicef het 7 Fund op, om geld in te zamelen voor kinderen die slachtoffer zijn van ziekte of geweld. Bij de lancering in februari zei hij dat het 7 Fund voortaan zijn „eerste prioriteit” zou zijn.

Het was Unicefs verwachting dat Beckham zelf een donatie aan zijn nieuwe fonds zou doen. In een document met mogelijke vragen en antwoorden voor de lanceringspersconferentie staat ook de vraag of Beckham zelf geld wil geven. Antwoord: „Ja, ik wil graag een persoonlijke bijdrage leveren aan het fonds.” Unicef wilde dat Beckham de hoogste donatie bij een fondsenwervingsbijeenkomst in New York zou verdubbelen. Simon Oliveira mailde Beckham in mei van dat jaar: „Goed om te doen.”

Chloe vroeg het me op de man af en daar was ik pissig over. [..] Ik wil het niet doen en ik zal het niet met mijn eigen geld doen.

Beckham dacht er anders over. Hij had contact gehad met ambassadeursmanager Chloe Edwards van Unicef en antwoordde Oliveira: „Chloe vroeg het me op de man af en daar was ik pissig over. [..] Ik wil het niet doen en ik zal het niet met mijn eigen geld doen.”

Een maand later, in juni 2015, vroeg Edwards aan Oliveira wanneer het geld zou komen, zodat Unicef „middelen kan reserveren, letterlijk om hulppakketten klaar te maken”. Ze schreef: „We hebben geen extra fondsen om uit te putten als er vertraging is en de landen rekenen op deze hulp.” Oliveira beloofde dat er in het najaar „tegen de 1,5 miljoen dollar” zou komen.

Reis naar Cambodja

Het merk Beckham David Beckham leent zijn naam en gezicht aan tal van merken. Een kleine – maar niet uitputtende - opsomming: Beckham tekende in 2003 contract voor het leven ter waarde van 160 miljoen dollar (bijna 149 miljoen euro) bij sportmerk Adidas. Daarnaast verbond hij zijn naam kledinglijnen van Kent & Curwen en Belstaff. Ook maakt hij reclame voor horlogemerk Breitling. Bovendien is Beckham ambassadeur van de zender Sky Sports, wat hem ook miljoenen aan inkomsten oplevert.

Rond diezelfde tijd speelden de strubbelingen over de reis naar Cambodja. Het ging niet alleen om de vergoeding van het vliegticket. Beckham wilde zo kort mogelijk in het land zijn, niet langer dan één nacht. Tegelijk stelde hij zeer hoge eisen aan zijn comfort. Unicef had voor hem een vijfsterrenhotel geboekt – dat is beleid bij beroemdheden van zijn kaliber – maar hij verkoos een nog luxer resort. DB Ventures was wel bereid zelf het verschil in kosten bij te leggen.

PR-adviseur Oliveira werd onrustig. „We moeten zeker weten dat hij belangstelling en toewijding toont”, schreef hij over Beckham aan een directeur van DB Ventures.

„Als hij hem na één dag in het veld met een privéjet naar een zes-sterrenhotel smeert, en zijn tijd in het land zo kort mogelijk maakt, ziet dat er niet geweldig uit.”

In augustus 2015 begon Oliveira nog maar eens over de persoonlijke donatie. Hij schreef Beckham: „Zoals je weet moeten we dringend bedenken hoe we inkomsten aan het 7 Fund gaan leveren. [..] Veel projecten wachten wanhopig op hun eerste geld en om eerlijk te zijn is Unicef geduldig, en dringen ze niet te hard aan.”

Oliveira wordt onrustig

Hij stelde Beckham voor om in plaats van zijn eigen vermogen aan te spreken, twee betaalde optredens te doen die het geld bijeen zouden brengen: een kort bezoek aan de Afrikaanse Spelen in Congo-Brazzaville en een prijsuitreiking in Shanghai. Beide evenementen zouden 1 miljoen dollar opleveren. Beckhams vond ze „geen van beide geweldig klinken” en weigerde.

Hierop legde Oliveira uit dat het de bedoeling is dat Unicef-ambassadeurs in een nieuw fonds „een startbedrag uit hun eigen middelen inbrengen”. En: „Het zou er gewoon niet zo goed uitzien [..] dat je in het eerste jaar niets persoonlijk hebt bijgedragen.”

Of en hoeveel Beckham uiteindelijk gedoneerd blijkt niet uit de gelekte mails. Beckham noch Oliveira hebben gereageerd op vragen van NRC. Een advocaat heeft deze week namens hen tegen Der Spiegel gezegd dat Beckham „een bedrag van zeven cijfers in Britse ponden aan ‘7’ heeft gedoneerd”, maar levert geen bewijs. Ook zegt hij niet wanneer dit zou zijn gebeurd. Unicef zegt alleen:

„David Beckham geeft ruimhartig zijn tijd, energie en steun [aan Unicef], heeft belangrijke persoonlijke donaties aan het 7 Fund gedaan en blijft dat doen.”

Hoeveel en wanneer wil Unicef niet zeggen.

