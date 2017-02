28 partijen doen mee aan Tweede Kamerverkiezingen

Aan de Tweede Kamerverkiezingen doen in maart 28 politieke partijen mee. Dat heeft de Kiesraad vrijdagmiddag bekendgemaakt. Kiezers kunnen op zestien van die lijsten in alle kieskringen stemmen. Onder meer GeenPeil, Artikel 1 en de Piratenpartij staan niet op de stembiljetten in Bonaire. Een aantal kleinere partijen ontbreekt in andere of meer kieskringen.

Bij de Kiesraad werden 33 lijsten ingediend. Dat zijn er volgens de Kiesraad meer dan normaal. In zeventien gevallen werden verzuimen geconstateerd, hoewel die vaak nog te herstellen waren. Drie partijen mogen niet meedoen aan de verkiezingen, omdat de waarborgsom van 11.250 euro niet op tijd was overgemaakt. Het gaat om de Vrouwenpartij, Respect en Trots op Nederland. Trots op Nederland gaat in beroep tegen het besluit van de Kiesraad. De partij vindt dat de Kieswet in strijd is met de grondwet.

Eerder vrijdag werd de vergadering geschorst, omdat de Kiesraad meer tijd nodig had om “minutieus onderzoek” te doen naar de “namen, kieskringen en dergelijke”, zei Kiesraad-voorzitter Jan Kees Wiebenga. De reden was “vooral en eenduidig te vinden in het feit dat het democratisch proces in Nederland zeer zorgvuldig dient te geschieden, ook in juridisch opzicht”, aldus Wiebenga.

Het lijstnummer van de elf partijen die nu wel in de Kamer zitten, wordt bepaald op basis van het aantal stemmen bij de vorige verkiezingen. Voor de rest van de lijsten is geloot.