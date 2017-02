Los Angeles wil de Olympische Spelen 2024, maar wil Trump dat wel?

Waar de Olympische Spelen opdoemen, is de politiek nooit ver weg De kandidaatsprocedure voor de Zomerspelen van 2024 is vrijdag met het inleveren van de biedboeken bij het IOC amper in gang gezet of de verkiezing – in september wordt het Los Angeles, Parijs of Boedapest – is al politiek geladen.

LA worstelt met de verkiezing van Donald Trump tot president, een mogelijke verkiezing in mei van Marine Le Pen tot president van Frankrijk kan negatief uitpakken voor Parijs en Boedapest kampt met opstandige inwoners die een referendum eisen. En het Internationaal Olympisch Comité? Dat overweegt een tussenoplossing door, in strijd met de traditie, de Spelen van 2024 en 2028 voor één keer toe te wijzen aan LA en Parijs.

Die poldervariant, waarmee IOC-voorzitter Thomas Bach twee maanden geleden op de proppen kwam, lijkt nu niet erg realistisch, omdat de kandidaatcomités van beide steden sterk afwijzend hebben gereageerd en een flink aantal IOC-leden zich intern tegen zo’n variant verzet.

Het IOC verlangt meer garanties voor solide Spelen. Na de slechte ervaringen met Sotsji, waar Poetin zijn invloed deed gelden, en met Rio de Janeiro, dat grote financiële, organisatorische en politieke problemen kende, wil het IOC in de toekomst de kans op een mislukking uitsluiten. Nevengeschikte hindernis is de toenemende afkeer in Europa van Olympische Spelen. Het laatste decennium hebben München, Stockholm, Oslo, Krakau, Davos/St. Moritz en Lviv zich uit de race teruggetrokken, vier van de zes als gevolg van een negatief uitgevallen referendum.

Kenners zijn verdeeld

Olympische kenners zijn verdeeld. Waar de Amerikaanse historicus Derick L. Hulme – hoogleraar en schrijver van het boek The Political Olympics: Moscow, Afghanistan, and the 1980 U.S. Boycott – Trumps verkiezing als een catastrofe voor de kandidatuur van LA bestempelt, schrijft de olympische en goed ingevoerde NBC-journalist Alan Abrahamson op zijn blog 3 Wires: niks aan de hand. Abrahamson merkt op dat Trump zich nog niet inhoudelijk over de olympische plannen heeft uitgesproken.

Abrahamson wijst erop dat Trump in 2004 meeliep in de olympische fakkeltocht in New York om de (vergeefse) kandidatuur van ‘zijn’ stad voor de Spelen van 2012 te steunen. De nieuwe president heeft op voorhand geen olympische afkeer, wil hij maar zeggen. Die kan wel worden opgewekt door burgemeester Eric Garcetti van Los Angeles, een Trump-hater. Uitgerekend Garcetti is een warm pleitbezorger van Spelen in zijn stad.

Winterspelen in Beijing

Parijs, de stad die na mislukte bids voor de Spelen van 1992, 2008 en 2012 een vierde afwijzing wil voorkomen, weet evenmin het effect van een eventuele verkiezing van Le Pen tot president in te schatten. Ook in Frankrijk geldt dat Le Pen op voorhand geen Olympische Spelen afwijst. Het effect op de kandidatuur van Parijs en LA zal vooral afhangen van haar en Trumps daden. Zo lang beiden het niet te gek maken, laten IOC-leden zich niets gelegen liggen aan ‘foute’ regimes, zie de toewijzing van Spelen aan Rusland en China, waar Beijing als eerste stad na de Zomerspelen (2008) ook de Winterspelen (2022) mag organiseren.

De strijd om ‘2024’ zal gaan tussen Los Angeles en Parijs; kenners geven Boedapest geen kans. Beide favorieten hebben een internationale uitstraling, grotendeels voltooide accommodaties, een gedegen financiële grondslag en veel steun onder de bevolking. Om Parijs kunnen de IOC-leden na drie afwijzingen amper heen. Maar dat geldt ook voor Los Angeles, dat als Amerikaanse kandidaat belangrijke partners van het IOC zoals de tv-zender NBC en een tiental hoofdsponsors kan pleasen met Spelen in eigen land.

Mocht Boedapest via een negatief referendum alsnog afvallen, dan opent zich het voorkeursscenario van Bach. De IOC-voorzitter zal zich dan nog sterker maken voor een eenmalige toewijzing van twee Zomerspelen. Als het zover komt, is het alleen de vraag wie ‘2024’ moet opgeven. Parijs hangt aan dat jaar vanwege ‘100 jaar na 1924’ en Los Angeles, afhankelijk van privaat geld, heeft nu het budget rond, een garantie die zij voor ‘2028’ niet kan geven.