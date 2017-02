Wie is de moordenaar die Boston in de jaren zestig onveilig maakte?

Wie is de Boston Strangler, de seriemoordenaar die het Amerikaanse Boston van juni 1962 tot januari 1964 onveilig maakte? Dertien vrouwen werden misbruikt en vervolgens op bizarre wijze gewurgd in wat de politie ‘perfecte misdaden’ noemde. Zo groeide de Boston Strangler door de jaren heen uit tot één van de beroemdste seriemoordenaars in de Amerikaanse geschiedenis, met als hoogtepunt de film die in 1968 over de zaak werd gemaakt.

DNA-bewijs, gevonden op het lichaam van één van de slachtoffers, zou in 2013 eindelijk de identiteit van de wurgmoordenaar hebben bewezen: het was Henry Albert DeSalvo, de man die in 1967 al bekende de moorden te hebben gepleegd. Een bekentenis en DNA-bewijs; op het eerste gezicht lijkt het een uitgemaakte zaak.

Of toch niet…? Er bestaan nog steeds twijfels of DeSalvo het écht gedaan heeft, en of alle moorden die worden toegeschreven aan de Strangler überhaupt door één man gepleegd zijn. Het bewijs blijft namelijk op vele vlakken flinterdun.

Ook journaliste Portland Helmich en het team van Earwolf zagen overal vraagtekens. Daarom duikt Helmich voor de 12-delige podcastreeks Stranglers de zaak in, in de stijl van populaire true crime audiospecials als Serial.

Een blijvend mysterie

Ondanks zijn bekentenis heeft DeSalvo nooit voor de moorden terecht gestaan: de politie geloofde hem niet. Hij draaide de cel in voor een reeks verkrachtingen die in dezelfde periode plaatsvonden.

Bij het politieverhoor kwam DeSalvo naar voren met het verhaal dat hij de Boston Strangler was, maar belangrijke details klopten niet. Twee vrouwen die de wurgmoordenaar waren ontsnapt, herkenden DeSalvo niet. En ook andere vragen bleven de kop opsteken rond de moorden. Waarom stapte de moordenaar bijvoorbeeld over van bejaarde vrouwen op jonge twintigers?

Helmich reconstrueert de hele zaak bedachtzaam. Ze zoekt krantenartikelen op, praat met familieleden van de slachtoffers en haalt herinneringen op bij het politiebureau in Boston. Voor brieven en stukken uit krantenarchieven schakelt ze stemacteurs in. Tien delen van de twaalfdelige serie zijn inmiddels online te beluisteren; elke week is er een nieuwe aflevering.

Maar zelfs in deze vertelling blijft het verhaal mysterieus. Verschillende alternatieven duiken op: de man die een meisje vermoorde omdat zij hem niet wilde. De zwerver, die een vrouw in een hotelkamer wurgde. En de celgenoot van DeSalvo, George Nassar, die wel door de ontsnapte slachtoffers van de Strangler werd herkend. Wie o wie was de Boston Strangler?

Albert DeSalvo ontsnapte binnen een maand uit de Bridgewater-gevangenis. Hij zou bang zijn geweest om zelf vermoord te worden. Hij werd gevonden en overgeplaatst naar een andere gevangenis, waar hij zijn bekentenis introk. Enkele jaren later stierf hij in de gevangenis - inderdaad vermoord, vermoedelijk door een medegevangene. Ook over die moord blijkt weinig duidelijk.

Stierven de antwoorden over de Boston Strangler met hem?

Waarschuwing: deze podcast bevat gruwelijke details.