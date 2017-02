Trump maakt telefonisch ruzie met Australische premier

Yiannopoulos is een van de gezichten van de conservatieve website Breitbart, een vrijplaats voor de extreme alt-rightbeweging. Breitbart, dat het niet altijd even nauw neemt met de waarheid, heeft onophoudelijk campagne gevoerd voor Donald Trump. Oprichter Steve Bannon is de grootste vertrouweling van de nieuwe Amerikaanse president en geldt nu als een van Trumps belangrijkste adviseurs.

Honderden demonstranten hebben woensdagavond op de campus van de University of California in Berkeley geprotesteerd tegen de komst van Breitbartmedewerker Milo Yiannopoulos, die een speech zou geven voor studenten. Nadat er rellen uitbraken en demonstranten hekken en stenen door de ruiten van het universiteitsgebouw waar de speech zou plaatsvinden gooiden, werd de speech afgezegd. Ook werd er een generator in brand gestoken.

De ferme taal van het Witte Huis is mogelijk een voorbode voor economische en diplomatieke sancties van de VS tegen Iran. Trump ziet de raketlancering als een overtreding van het nucleaire akkoord dat zijn voorganger Obama met Iran sloot. Die deal heeft Trump al tijdens de campagne "de slechtste deal ooit" genoemd.

Het Witte Huis heeft woensdag in een verklaring de raketlancering van Iran veroordeeld. In de scherpste bewoordingen sinds Donald Trump is beëdigd als president verklaarde een van zijn naaste medewerkers dat "Iran officieel gewaarschuwd is" vanwege de actie en noemde het een overtreding van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad.

De keuze voor de oud-topman van oliebedrijf Exxon Mobil is onder meer omstreden omdat de zakenman goede banden zou hebben met Rusland, waar hij met zijn bedrijf actief was. Zowel bij de Republikeinse als bij de Democratische partij bestonden zorgen daarover. Volgens president Trump zijn de goede banden met Moskou juist positief omdat Tillerson daardoor het land goed kent.

Terwijl Trump ruziet met buitenlandse regeringsleiders en regeert per decreet, krijgt zijn kabinet steeds meer vorm. Woensdagavond stemde de door de Republikeinen gedomineerde Senaat in met de benoeming van Rex Tillerson als minister van Buitenlandse zaken.

Trump heeft in een telefoongesprek met de Australische premier Malcolm Turnbull uitgehaald naar zijn bondgenoot. Volgens The Washington Post wond Trump zich op over een immigratieakkoord dat de VS met Australië heeft gesloten en gooide de Amerikaanse president na 25 minuten de hoorn op de haak, terwijl er een uur was uitgetrokken voor het gesprek.

Trump zou ook tegen Turnbull, regeringsleider van een van de beste bondgenoten van de VS, gezegd hebben dat dit gesprek "verreweg het slechtste gesprek" was, ondanks dat hij dezelfde dag met vier andere regeringsleiders, onder wie de Russische president Poetin, had gesproken. Verder zou de Amerikaanse president hebben opgeschept over zijn verkiezingsoverwinning.

Turnbull wilde zelf na afloop van het gesprek de berichtgeving van de Amerikaanse krant niet bevestigen. Hij noemde de relatie tussen Australië en de VS "zeer sterk" en zei dat het gesprek "openhartig" was geweest. Trump maakte zich boos toen Turnbull informeerde of de VS nog altijd 1.250 illegale immigranten uit een Australisch detentiecentrum zou opnemen, een deal die onder Obama is beklonken. Daarna beschuldigde Trump Australië ervan de "volgende Boston-bomplegers" te willen exporteren.