Trots op onze vrijheid

Dilan Yesilgöz is kandidaat-Kamerlid voor de VVD. Dit is de tweede aflevering van deze wekelijkse wisselcolumn.

‘U bent van de VVD toch? Ik wil even zeggen dat ik het helemaal eens ben met Rutte. Doe normaal of ga ergens anders heen. Zo is dat, niet dan?” Ik word door een jonge man aangesproken in de Amsterdamse Javastraat. Na een paar minuten praten leer ik dat hij Can heet en een geboren en getogen Amsterdammer is van Turkse ouders. Hij ergert zich er al jaren aan dat zijn vriendin wordt uitgejouwd door groepjes mannen als ze in een kort rokje loopt. „Wat denken die lui wel niet, we leven toch niet op het platteland van Turkije of zo?”

Het leuke van campagnetijd is dat kiezers sneller geneigd zijn contact met je op te nemen. Zo ontvang ik een bericht van een Syrische vluchteling, Wahid, die onlangs zijn status heeft verkregen en een toekomst aan het opbouwen is in Nederland. Ook hij is van mening dat we trots mogen zijn op onze normen en waarden. Hij vertelt hoe hij als homoseksueel in azc’s geïntimideerd werd door andere asielzoekers en dat hij het belangrijk vindt dat we op blijven komen tegen discriminatie. „Als mensen niet van vrijheid houden, onze vrijheid niet willen respecteren, moeten ze hier niet komen”, aldus deze nieuwe Nederlander. Daar kan ik het alleen maar hartgrondig mee eens zijn.

En dit zijn niet de enige berichten. Ook andere Nederlanders laten van zich horen. Zij kunnen zich vinden in de boodschap van Mark Ruttes brief aan alle Nederlanders. Dat we een samenleving willen zijn waarin we normaal tegen elkaar doen, waarin we de vrijheid van de ander niet beperken. En voor diegenen die dit basisprincipe niet ondersteunen, is het advies helder: ga dan vooral elders heen, en verpest het niet voor de rest van ons hier in ons kikkerlandje. Oer-Hollands of nieuwe Nederlander: als je onze waarden fundamenteel afwijst en de vrijheid van anderen niet respecteert, kun je je afvragen wat je hier te zoeken hebt.

Vanuit linkse hoek werd Ruttes boodschap met minder enthousiasme ontvangen. Ook al stond het nergens in de brief, links was ervan overtuigd: dit ging over nieuwkomers. Het kwam bij deze mensen blijkbaar niet op dat elkaars vrijheid respecteren de behoefte is van álle Nederlanders, los van waar hun wieg heeft gestaan. En dat het verschil tussen normaal doen en hufterig doen bepaald wordt door je gedrag, niet door je afkomst. En dat Can, Wahid en vele andere Nederlanders geen behoefte hebben aan wegkijkers van echte problemen, maar zich liever elke dag actief inzetten voor een nog mooier Nederland.