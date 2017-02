Tempeh met sambal

Een bijzonder aspect van Fajah Lourens’ verhaal is dat ze is opgevoed als vegetariër, maar later uit eigen beweging vlees is gaan eten. Nu doet ze dat nog steeds, maar gezien haar opvoeding houdt ze ook goed rekening met vegetariërs. Er staan dan ook talloze vegetarische recepten in haar boek Killerbody 2, waar Lourens maar mee wil zeggen: je kunt ook een killerbody krijgen zonder het eten van vlees. Elke portie bevat 306 kilocalorieën.

Snijd de tempeh in blokjes van ongeveer 1 centimeter. Verhit een wok op middelhoog vuur en roerbak daarin de tempeh tot die bruin en krokant is. Haal de blokjes tempeh uit de wok en leg ze even apart op een bord. Snijd de ui in ringen en hak de knoflook fijn. Verwijder de zaadlijsten uit de chilipeper en hak het vruchtvlees fijn (pas op met je ogen!). Verhit de olie in de wok en bak hierin de ui ongeveer 1 minuut. Voeg dan de peper, knofl ook, sambal en ketjap toe. Bak nog 5 minuten en voeg dan de tempeh toe. Serveer met wat rijst en salade.