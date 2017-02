Schots parlement stemt dinsdag symbolisch over Brexit

Het Schotse parlement houdt volgende week dinsdag een stemming over het al dan niet in werking laten treden van Artikel 50 door het Verenigd Koninkrijk, de wet die het formeel verlaten van de Europese Unie mogelijk maakt. Het Britse Supreme Court oordeelde vorige week dat de Schotten geen bevoegdheid hebben om een bindende stem uit te brengen over de Brexit. De Schotse regering vindt echter dat de stem van de Schotten toch gehoord moet worden omdat het gaat om een beslissing “die onze grondwettelijke afspraken fundamenteel verandert”.

Het gaat om een motie die de mening van het Schotse parlement officieel kenbaar moet maken. Het parlement wil “een sterk signaal” sturen richting de Britse regering, omdat “de Schotse toekomst in Europa ligt”. 62 procent van de Schotse bevolking stemde tegen de Brexit. Slechts één Schotse volksvertegenwoordiger stemde op woensdag voor het in werking treden van Artikel 50.

Noord-Ierland, Wales en Schotland hoeven volgens de Britse opperrechters niet bij het begin van Brexit betrokken te worden omdat buitenlands beleid louter toekomt aan de regering en het parlement in Londen. EU-aangelegenheden zijn buitenlands beleid. De stemming van volgende week heeft daarom geen invloed op de beslissing om de EU te verlaten.