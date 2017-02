Ik ken drie mensen die van zichzelf zeggen dat ze supporter zijn van Roda JC uit Kerkrade. Zo’n nieuwtje overviel me steeds weer. Het werd altijd met een zekere ernst gebracht, zodat je meteen wist dat het geen grapje was. Dan begon er opeens eentje een paar keer te slikken en dan werd het gezegd: ja, hij was fan van Roda JC.

Nu niet gaan lachen, wist ik dan, want wie voor Roda JC is komt uit dat stukje Nederland waar ze de hele tijd in de gaten houden of ‘we’ ‘ze’ wel serieus nemen.

Nou, echt wel hoor.

Mijn bloedeigen zus woont er door verhuwelijking al een half leven en die zegt dat het in de praktijk allemaal wel meevalt. Alles is er gewoon bespreekbaar – de zachte ‘G’, André Rieu, Jos van Rey, carnaval, zuurvlees – je mag alleen niet om ze lachen als ze je vertellen dat ze voor Roda JC zijn. Dan ligt de jij-bak – „Maar je bent zelf voor Vitesse…” – op de loer.

Alsof dat hetzelfde is.

Van Vitesse kun je veel vinden, en dat mag ook, maar het is geen Roda JC.

De bekendste Roda JC-supporter is eurocommissaris Frans Timmermans, een politicus die ik nooit meer serieus heb kunnen nemen nadat hij het veld in het Rat Verlegh Stadion in Breda had bestormd toen Roda JC daar twee jaar geleden promoveerde. Hij deed een dansje, knuffelde spelers, ging voor een camera staan en gromde „ze hebben het geflikt! Ze hebben het geflikt!” naar de rest van het land.

Het was flauw om dat eruit te pikken, vonden de Roda JC-supporters die ik ken. Eentje had het zelfs over ‘superioriteitsdenken’.

Als je zo praat, wordt de kloof groot.

Maar zie, hij en al die andere ‘koempels’ komen de afgelopen dagen steeds dichter naar ons, de andere voetbalsupporters, toe gekropen. Met de gedeeltelijke overname van Roda JC door de mysterieuze Zwitserse Rus Aleksei Korotaev – alleen het kolderieke directie-duo Ton Caanen en Wim Collard zien ‘het idee achter het plan’ – kwam de gekte officieel naar Zuid-Limburg. In drie dagen kocht Roda JC negen spelers, de een nog onbekender dan de ander. Hoogtepunt tot gisteren waren het benoemen van voormalig topspits Nicolas Anelka tot ‘adviseur’ en het interview met aankoop Beni Badibanga – geweldige voetbalnaam – die niet wist waar hij was.

„Kerklaar?”

Ik volgde het van een afstandje, elke keer als ik een sportpagina opensloeg was het nog gekker geworden. Dit was heel goed voor mijn verhoudingen met Limburg, nog even en er kon ook met Roda JC-supporters gelachen worden. Zo van: Roda JC, ha-ha-ha!

