Politie maakt veel minder gebruik van alcoholfuik

De politie maakt aanmerkelijk minder gebruik van het zogeheten alcoholfuik dan een paar jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de politie die de NOS verkreeg middels een WOB-verzoek, NRC heeft ook de cijfers ingezien. In 2013 zette de politie in de jacht op beschonken automobilisten het fuik 5.431 keer in. Vorig jaar was dat aantal gedaald tot 2.729.

Het totale aantal alcoholcontroles - met naast alcoholfuiken ook gerichte controles op bijvoorbeeld slingerende auto’s - is daardoor in drie jaar tijd gehalveerd. Voerde de politie in 2013 6.025 controles uit, in 2016 waren dat er nog 3.097.

Lage pakkans

De politie weet niet of de pakkans voor mensen die met alcohol op achter het stuur kruipen daarmee ook kleiner is geworden. Een woordvoerder zegt dat de fuikcontroles een lage pakkans hebben.

“Ze zijn belangrijk voor de zichtbaarheid, maar niet vanwege hun effect. Door sociale media is dat effect nog veel minder geworden. Binnen vijf minuten is het nieuws rondgegaan dat ze om de hoek staan te controleren.”

Volgens de woordvoerder betekenen die cijfers over het totale aantal controles bovendien niet veel. Het aantal individuele controles ligt in werkelijkheid namelijk ‘vele, vele malen hoger’ dan de enkele honderden in de officiële cijfers, zegt hij.

“Het is voor agenten niet verplicht om individuele controles te melden. Dat willen we ook niet, want dan zitten agenten straks de hele avond staatjes in te vullen. Dat is onwenselijk. We kopen elk jaar honderdduizenden mondstukjes in voor blaasapparaten.”

Gelijk met het aantal alcoholcontroles, nam de afgelopen jaren ook het aantal verkeersgerelateerde alcoholmisdrijven af. Vorig jaar waren het er 26.296, tegenover 45.957 in 2011.