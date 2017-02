Zoonlief zit in z’n derde jaar hbo-studie Vastgoed en Makelaardij. Vorige week tentamen gehad, waarvan hij in ieder geval één vak niet gehaald heeft. „Niemand”, appt hij, het gemiddelde cijfer is 3,7. Op mijn vraag om welk vak het gaat, antwoordt hij: „Externe verslaggeving, of Verslaglegging, of zoiets...”

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar nrc.nl/contact